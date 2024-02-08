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Сход оплывины в Алматы: семью из четырех человек ищут под завалами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Сход оплывины в Алматы: семью из четырех человек ищут под завалами
Фото Tengrinews.kz/Святослав Антонов ©
Очевидец рассказал о сходе оплывины в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz с места ЧП. Как рассказал житель микрорайона Тау Самал, это произошло глубокой ночью, когда все спали.



"Мы услышали стук. Проснулись в 1:50 где-то, подумали, что землетрясение. Выбежали на улицу, а там... Мы подошли ближе, чтобы посмотреть, и там еще раз что-то упало, грохнулось. Мы побежали обратно", - рассказал местный житель.


Позже стало известно, что в одном из домов, который накрыло сошедшей массой, могли находится люди.

"Там находились люди. Потому что там машины, и дядя, который тут работает, он сказал, что они находились дома. Муж, жена и двое детей", - добавил он.


Сход оплывины в Алматы: семью из четырех человек ищут под завалами

Фото с места происшествия. ©Святослав Антонов


По данным пресс-секретаря ДЧС Алматы Гульданы Нурымбетовой, из близлежащих домов были эвакуированы 13 человек. Все они размещены в школе №47, позже они отправили к своим родственникам.

На месте работают спасатели службы 109, Республиканской оперативно-спасательный отряд и другие экстренные службы города.

"Сотрудники полиции организовали оцепление. По прибытие на место происшествия сотрудники обнаружили, что произошел сход оплывины общей массой более 3 тысяч кубометров. В настоящее время проводятся поисковые аварийно-спасательные работы ручным методом. В связи с тем, что поступила информация что в одном из домов могли находится 4 человека - 2 детей и 2 взрослых", - проинформировали пресс-секретарь ДЧС Алматы.


Сход оплывины в Алматы: семью из четырех человек ищут под завалами

Сход оплывины в Алматы: семью из четырех человек ищут под завалами

Сход оплывины в Алматы: семью из четырех человек ищут под завалами


По данным Нурымбетовой работы осложняются местным ландшафтом.

"Данные дома расположены у подножью склонов гор. В этой связи всю технику туда загнать затруднительно. Вот сейчас прибыли сотрудники воинской части полка гражданской обороны МЧС РК, работают специально подготовленные спасатели, кинологические расчеты. В настоящее время потенциальной опасности для других домов нет", - добавила она.



Ранее в пресс-службе ДЧС Алматы сообщили подробности об оплывине, которая сошла ночью 8 февраля по улице Олимпийская в микрорайоне Тау-Самал в Медеуском районе. Сход произошел в результате переувлажнения грунта техногенного характера. Повреждены два частных жилых дома, в том числе один частично. Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей.



Источник: Тengrinews.kz
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