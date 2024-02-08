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Казахстанку задержали по подозрению в убийстве своих детей

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Казахстанку задержали по подозрению в убийстве своих детей
Фото:depositphotos.com
В Туркестанской области задержана подозреваемая в убийстве двух своих детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение полиции региона.

Ранее на розыск женщины был ориентирован личный состав департаментов полиции области, соседних регионов и мегаполиса. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

"В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента. По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемая женщина арестована. Расследование дела находится под моим личным контролем", - сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.




Отметим, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двух малолетних детей. Для выяснения причины смерти тела детей направили на экспертизу. Мать детей ранее объявили в розыск.

Известно, что подозреваемая является жительницей Кызылординской области. Ранее она сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения.


Источник: Тengrinews.kz
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