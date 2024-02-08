Казахстанку задержали по подозрению в убийстве своих детей

"В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента. По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемая женщина арестована. Расследование дела находится под моим личным контролем", - сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

В Туркестанской области задержана подозреваемая в убийстве двух своих детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение полиции региона.Ранее на розыск женщины был ориентирован личный состав департаментов полиции области, соседних регионов и мегаполиса. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия.Отметим, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двух малолетних детей. Для выяснения причины смерти тела детей направили на экспертизу. Мать детей ранее объявили в розыск.Известно, что подозреваемая является жительницей Кызылординской области. Ранее она сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения.