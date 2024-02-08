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Сход оплывины в Алматы: найдены тела всех погибших

Просмотров:366 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Сход оплывины в Алматы: найдены тела всех погибших
Фото:t.me/almaty_akimat
Найдены тела всех погибших в результате схода оплывины в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz с места ЧП.

Как сообщили в МЧС, на месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы.

Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную.

"Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших - мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юношей 2007 года рождения. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям", - говорится в сообщении.


Напомним, сегодня ночью в Алматы сошла оплывина, пострадала семья из четырех человек.


Источник: Тengrinews.kz
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