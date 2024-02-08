Сход оплывины в Алматы: найдены тела всех погибших

"Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших - мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юношей 2007 года рождения. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям", - говорится в сообщении.

Найдены тела всех погибших в результате схода оплывины в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz с места ЧП.Как сообщили в МЧС, на месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы.Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную.Напомним, сегодня ночью в Алматы сошла оплывина, пострадала семья из четырех человек.