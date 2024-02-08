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Глава Минздрава высказалась о монополии "СК-Фармации"

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Глава Минздрава высказалась о монополии "СК-Фармации"
Фото:depositphotos.com
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась о деятельности "СК-Фармация" - единого дистрибьютора лекарств в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Это монополист. Но нужно понимать, что вся политика формируется в Министерстве здравоохранения. "СК-Фармация" - это фактически единый дистрибьютор, который выполняет техническую часть. По "СК-Фармации" мы предварительно только переговорили. Предстоит большая работа в этом направлении. В целом моя личная позиция: амбулаторно-лекарственное обеспечение необходимо осуществлять на местах в регионах. Это необходимо для максимальной оперативности и децентрализации на первом этапе закупа и обеспечения населения амбулаторными лекарственными средствами", - сказала Альназарова в кулуарах Сената.

Министр также отметила, что нареканий по срокам поставок сегодня несколько меньше, чем три года назад. Эту работу, по ее словам, надо продолжать.

Напомним: будучи единым дистрибьютором в Казахстане, "СК-Фармация" обеспечивает лекарствами и медицинскими изделиями больницы и поликлиники страны. Ежегодно на их закуп предприятию из бюджета выделяют до 400 миллиардов тенге. При этом "СК-Фармация" применяет несколько видов наценок - от 3 до 7 процентов.

Ранее в "СК-Фармации" попросили поднять эти наценки на 3 процента. Там утверждают, что это никак не повлияет на цены в аптеках.


Источник: Тengrinews.kz
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