Глава Минздрава высказалась о монополии "СК-Фармации"

"Это монополист. Но нужно понимать, что вся политика формируется в Министерстве здравоохранения. "СК-Фармация" - это фактически единый дистрибьютор, который выполняет техническую часть. По "СК-Фармации" мы предварительно только переговорили. Предстоит большая работа в этом направлении. В целом моя личная позиция: амбулаторно-лекарственное обеспечение необходимо осуществлять на местах в регионах. Это необходимо для максимальной оперативности и децентрализации на первом этапе закупа и обеспечения населения амбулаторными лекарственными средствами", - сказала Альназарова в кулуарах Сената.



Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась о деятельности "СК-Фармация" - единого дистрибьютора лекарств в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Министр также отметила, что нареканий по срокам поставок сегодня несколько меньше, чем три года назад. Эту работу, по ее словам, надо продолжать.Напомним: будучи единым дистрибьютором в Казахстане, "СК-Фармация" обеспечивает лекарствами и медицинскими изделиями больницы и поликлиники страны. Ежегодно на их закуп предприятию из бюджета выделяют до 400 миллиардов тенге. При этом "СК-Фармация" применяет несколько видов наценок - от 3 до 7 процентов.Ранее в "СК-Фармации" попросили поднять эти наценки на 3 процента. Там утверждают, что это никак не повлияет на цены в аптеках.