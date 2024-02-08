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Аттестация ждет полицейских среднего звена в Казахстане после скандального изнасилования

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:11
Аттестация ждет полицейских среднего звена в Казахстане после скандального изнасилования
Фото: Мухтор Холдорбеов/Kazinform
Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал ход дела касательно изнасилования девушки начальником управлении полиции Талдыкоргана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Не могу сказать на какой стадии, там следствие занимается, когда материал будет направлен в суд, вы узнаете, — сказал Игорь Лепеха на брифинге в Сенате.


Он также ответил на вопрос и касательно принятия дополнительных мер МВД после данного случая.

— Мы эти вещи рассматривали на коллегии в том числе и были проведены совещания с личным составом и департамента полиции в том числе. Меры по наведению порядка и ужесточению дисциплины среди личного состава применяются постоянно. Одна из мер — это проведение аттестации. Будем как раз руководителей среднего звена, которые в первую очередь отвечают за работу с личным составом будем проверять, аттестовать, а тех, кто не соответствует от них избавляться. Вопрос наведения в собственных рядах — один из приоритетов. Если такие вещи выявляются работники собственной безопасности, кадровых подразделений привлекаются к ответственности за то, что не рассмотрели собственно этих лиц, — отметил вице-министр.

Напомним, в ноябре 2023 года в Талдыкоргане по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки задержан начальник управления полиции города.


Источник: Kazinform
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