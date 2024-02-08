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Посмертное донорство в Казахстане станет обязательным? Ответ министра

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Посмертное донорство в Казахстане станет обязательным? Ответ министра
Фото:depositphotos.com
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась о планах сделать посмертное донорство в Казахстане обязательным. Об этом журналисты спросили чиновницу сегодня в кулуарах Сената, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметила Альназарова, на законодательном уровне работа по посмертному донорству в Казахстане урегулирована.

"Возможно, она где-то требует совершенствования, но в целом это зависит не только от законодательной базы. Здесь очень большой вопрос доверия населения к системе здравоохранения, есть вопросы к тарифной политике – по тарифам, которые получают медорганизации. Определены 16 центров, определяющие потенциальных доноров. Мы будем над этим работать, этот вопрос я сама озвучивала", - сказала министр.


Глава Минздрава считает, что в первую очередь к посмертному донорству должно быть готово само население, а развивать его какими-то силовыми путями - неправильно.

"То законодательство, которое у нас есть, в принципе, позволяет организовать органное донорство должным образом", - добавила глава Минздрава.


Источник: Тengrinews.kz
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