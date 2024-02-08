Снова коронавирус: казахстанцев просят вернуться к ношению масок

"За неделю с 26 января по 1 февраля 2024 года в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы (37) и Астану (21)", - сообщили в комитете.

"Введение ограничительных мер не планируется. При этом, учитывая, что в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости коронавирусом, а также продолжается эпидемиологический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется носить маски в помещениях с большим скоплением людей, в общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным", - заявили в комитете Минздрава.

В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Алматы и Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в январе 2024 года в сравнении с декабрем прошлого в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза: с 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее количество новых случаев приходится на Алматы (143) и Астану (74).Там добавили, что на сегодняшний день все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне, занятость инфекционных коек составляет 1 процент, на лечении в стационаре находятся три пациента.Напомним, накануне в Мажилисе Парламента ввели масочный режим в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. С 7 февраля совещания и другие массовые мероприятия переводятся в онлайн-формате или со строгим соблюдением масочного режима и санитарных норм.Отметим, 7 февраля в Мажилисе проголосовали за назначение Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Спикер палаты Ерлан Кошанов отсутствовал на мероприятии, так как заболел коронавирусом.Позднее пресс-служба Акорды сообщила, что коронавирусом заразился советник Президента Канат Бозумбаев.