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Депутат: "Устроиться уборщицей - 500 тысяч тенге. Везде коррупция"

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 18:51
Депутат: "Устроиться уборщицей - 500 тысяч тенге. Везде коррупция"
Фото:depositphotos.com
Мажилисмен Даулет Мукаев заявил о тотальной коррупции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня в Мажилисе обсуждают вопросы противодействия коррупции в социальной сфере. Депутат Даулет Мукаев считает, что в Казахстане нет сфер, где не было бы коррупции.

"Везде она присутствует буквально с момента рождения ребенка до смерти гражданина. Например, когда рождается ребенок, возникают вопросы обустройства в детский сад, затем в школу, дальше возникают другие вопросы, это обучение, семья, трудоустройство.

Очень много поступает писем от наших граждан из Кызылординской области, из других регионов. Например, чтобы просто устроиться уборщицей, просят 500 тысяч тенге, чтобы устроиться учителем, просят до полутора миллиона, когда я получаю такие письма, я их направляю, чтобы они обращались в Антикор, даю контактные данные", - сказал мажилисмен.

Депутат задался вопросом, какой алгоритм действует при обращении граждан в колл-центр Антикоррупционной службы по конкретным фактам.

"Я спрашиваю, есть ли доказательства, видео, фото, отвечает: "Да, есть, но они все равно боятся, что это будет иметь негативные последствия для них, для тех, кто сообщает о коррупции". Мы должны четко понимать, что мы должны быть активными в этом вопросе и проработать эффективный алгоритм в этом вопросе", - заключил Мукаев.




Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 19:31
Поднимайте с колен экономику если не будет работы у народа коррупция так и останется, дефицит порождает извращенную ситуацию с работой стройте заводы, производите товары, а не только качайте нефть и набивайте себе карманы.
 
 

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