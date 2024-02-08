Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Февраля
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.34 KZT
  • €1 = 485.47 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Полиция Казахстана просит кыргызстанцев менять водительские права на казахстанские – МИД КР

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 22:14
Полиция Казахстана просит кыргызстанцев менять водительские права на казахстанские – МИД КР
Фото из открытых источников
Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Полиция Казахстана просит кыргызстанцев менять водительские права на казахстанские, сообщает КирТАГ.

«Наблюдаются отдельные факты несоблюдения положений международного законодательства сотрудниками региональной административной полиции Казахстана (автомобильной инспекции), которые рекомендуют осуществить обмен водительского удостоверения на казахстанский образец в соответствии с положениями внутреннего законодательства», – сообщили в министерстве иностранных дел Кыргызстана.


Это происходит несмотря на то, что Кыргызстан и Казахстан являются членами Венской конвенции ООН «О дорожном движении» от 8 ноября 1968 года, в соответствии с которой участники конвенции взаимно признают водительские удостоверения, выданные на территории сторон.

МИД Кыргызстана попросил Казахстана разъяснить структурным подразделениям МВД РК, находящимся в отдаленной дислокации, о действительности водительских удостоверений КР на территории Казахстана.

«По итогам проведенных переговоров казахстанская сторона сообщила о проведении необходимой информационной работы и выразила просьбу об информировании о каждом подобном случае для соответствующего совместного реагирования», – говорится в сообщении.


Власти Кыргызстана и посольство Кыргызстана в Казахстане хотят провести встречу с нашим МВД по этому вопросу.

Напомним, ранее депутат Эмиль Токтошев сообщил, что его согражданам, проживающим на территории Казахстана, запретили ездить с кыргызстанскими правами.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика