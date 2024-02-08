Полиция Казахстана просит кыргызстанцев менять водительские права на казахстанские – МИД КР

«Наблюдаются отдельные факты несоблюдения положений международного законодательства сотрудниками региональной административной полиции Казахстана (автомобильной инспекции), которые рекомендуют осуществить обмен водительского удостоверения на казахстанский образец в соответствии с положениями внутреннего законодательства», – сообщили в министерстве иностранных дел Кыргызстана.

«По итогам проведенных переговоров казахстанская сторона сообщила о проведении необходимой информационной работы и выразила просьбу об информировании о каждом подобном случае для соответствующего совместного реагирования», – говорится в сообщении.

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Полиция Казахстана просит кыргызстанцев менять водительские права на казахстанские, сообщает КирТАГ.Это происходит несмотря на то, что Кыргызстан и Казахстан являются членами Венской конвенции ООН «О дорожном движении» от 8 ноября 1968 года, в соответствии с которой участники конвенции взаимно признают водительские удостоверения, выданные на территории сторон.МИД Кыргызстана попросил Казахстана разъяснить структурным подразделениям МВД РК, находящимся в отдаленной дислокации, о действительности водительских удостоверений КР на территории Казахстана.Власти Кыргызстана и посольство Кыргызстана в Казахстане хотят провести встречу с нашим МВД по этому вопросу.Напомним, ранее депутат Эмиль Токтошев сообщил, что его согражданам, проживающим на территории Казахстана, запретили ездить с кыргызстанскими правами.