Полиция Казахстана просит кыргызстанцев менять водительские права на казахстанские – МИД КР

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Полиция Казахстана просит кыргызстанцев менять водительские права на казахстанские, сообщает КирТАГ.
«Наблюдаются отдельные факты несоблюдения положений международного законодательства сотрудниками региональной административной полиции Казахстана (автомобильной инспекции), которые рекомендуют осуществить обмен водительского удостоверения на казахстанский образец в соответствии с положениями внутреннего законодательства», – сообщили в министерстве иностранных дел Кыргызстана.
Это происходит несмотря на то, что Кыргызстан и Казахстан являются членами Венской конвенции ООН «О дорожном движении» от 8 ноября 1968 года, в соответствии с которой участники конвенции взаимно признают водительские удостоверения, выданные на территории сторон.
МИД Кыргызстана попросил Казахстана разъяснить структурным подразделениям МВД РК, находящимся в отдаленной дислокации, о действительности водительских удостоверений КР на территории Казахстана.
«По итогам проведенных переговоров казахстанская сторона сообщила о проведении необходимой информационной работы и выразила просьбу об информировании о каждом подобном случае для соответствующего совместного реагирования», – говорится в сообщении.
Власти Кыргызстана и посольство Кыргызстана в Казахстане хотят провести встречу с нашим МВД по этому вопросу.
Напомним, ранее депутат Эмиль Токтошев сообщил, что его согражданам, проживающим на территории Казахстана, запретили ездить с кыргызстанскими правами.
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