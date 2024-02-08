Где в Казахстане больше всего взяточников: суммы исчисляются миллиардами тенге

"Выделение значительных денежных средств, отсутствие должного контроля и прозрачности являются благоприятной почвой для коррупции. В прошлом году в социальной сфере зарегистрировано 311 коррупционных преступлений, в том числе в образовании – 155, здравоохранении – 64, пенсионном обеспечении – семь, социальной защите – 29, медико-социальной экспертизе (определение инвалидности) – 56. Осуждено 95 лиц, в том числе в образовании – 52, здравоохранении – 20, социальной защите – девять, медико-социальной экспертизе – 11", – перечислил он.

"Агентством завершен внешний анализ коррупционных рисков в системе образования. Несовершенство систем финансового учета создало условия для хищения многомиллиардных бюджетных средств в данной сфере. Так, за три года зарегистрировано 454 преступления, изобличено 356 лиц, осуждено 165, ущерб государству достиг 12 млрд тенге. Эти хищения стали возможными из-за отсутствия автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов предотвращения нарушений и интеграционных информсистем бухучета и государственных баз данных", – пояснил представитель ведомства.

"Все роли были распределены. Бухгалтеры похищали бюджетные средства из фонда оплаты труда, а руководитель городского отдела образования прикрывал их за взятки. При задержании у главного бухгалтера отдела образования изъят почти 1 млрд тенге. В рамках следствия уже подтвержден ущерб государству на 4,4 млрд тенге. Арестовано имущество подозреваемых на 2,9 млрд тенге", – привел данные Ахметжанов.

"В целом по выявленным нарушениям зарегистрировано 35 уголовных дел с ущербом государству на 7 млрд тенге. Проводятся досудебные расследования. По итогам анализа выработано 14 рекомендаций и разработана дорожная карта. С учетом внесенных рекомендаций агентством проводится комплекс мер по устранению коррупционных рисков в сфере образования", – резюмировал представитель ведомства.