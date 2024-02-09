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Где находятся Карим Масимов и его экс-заместители

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:39
Где находятся Карим Масимов и его экс-заместители
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Комитете национальной безопасности сообщили о местонахождении экс-председателя КНБ Карима Масимова и трех его бывших заместителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Комитете национальной безопасности сообщили, что Карим Масимов и Даулет Ергожин с санкции прокуратуры на основании постановления Антикоррупционной службы в рамках расследуемого уголовного дела содержатся в следственном изоляторе КНБ в Астане.


В свою очередь, информация о местах содержания Ануара Садыкулова и Марата Осипова находится в ведении Министерства внутренних дел, проинформировали в КНБ.

Где находятся Карим Масимов и его экс-заместители

Ануар Садыкулов (слева), Даулет Ергожин (посередине) и Марат Осипов (справа)


Напомним: еще в мае 2023 года заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейрам Аюбаев сообщил, что Масимов находится в следственном изоляторе КНБ. В учреждения уголовно-исполнительной системы экс-глава специальной службы не поступал.

Суд вынес приговор по делу Карима Масимова 24 апреля прошлого года. Бывшего председателя КНБ приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.


Источник: Tengrinews.kz
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