Где находятся Карим Масимов и его экс-заместители

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Комитете национальной безопасности сообщили, что Карим Масимов и Даулет Ергожин с санкции прокуратуры на основании постановления Антикоррупционной службы в рамках расследуемого уголовного дела содержатся в следственном изоляторе КНБ в Астане.

Ануар Садыкулов (слева), Даулет Ергожин (посередине) и Марат Осипов (справа)

В Комитете национальной безопасности сообщили о местонахождении экс-председателя КНБ Карима Масимова и трех его бывших заместителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.В свою очередь, информация о местах содержания Ануара Садыкулова и Марата Осипова находится в ведении Министерства внутренних дел, проинформировали в КНБ.Напомним: еще в мае 2023 года заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейрам Аюбаев сообщил, что Масимов находится в следственном изоляторе КНБ. В учреждения уголовно-исполнительной системы экс-глава специальной службы не поступал.Суд вынес приговор по делу Карима Масимова 24 апреля прошлого года. Бывшего председателя КНБ приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.