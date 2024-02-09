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В Казахстане введут запрет на все подержанные авто: бред или правда?

Просмотров:412 Опубликовано: Сегодня, 08:26
В Казахстане введут запрет на все подержанные авто: бред или правда?
фото: kolesa.kz
Усилить борьбу с дымящими и ревущими машинами предлагают казахстанские депутаты.

Предложение об изменениях в Адмкодекс в данное время рассматривает одна из рабочих групп мажилиса. До конца не разобравшись в ситуации, некоторые издания отличились громкими заголовками, что в стране собираются запретить ездить на всех старых авто. Редакция Kolesa.kz выяснила, что появившиеся страшилки некорректны. Как оказалось, депутаты в числе прочего обсуждают возможные поправки в статью 797 КоАП РК, озвученные мажилисменом Сергеем Пономарёвым.

В данной статье приводится список водительских прегрешений, при совершении которых полицейские имеют право запретить эксплуатацию авто. Народный же избранник предложил эту статью подкорректировать и при выявлении дымящей или слишком громко звучащей машины (статья 334 КоАП РК, указанная в списке статьи 797) на первый раз не просто предупреждать или штрафовать её владельца на 10 МРП, как это делается сегодня, а снимать с автомобиля госномера до устранения неполадок. А при попадании в поле зрения патрульных за аналогичное нарушение во второй раз в течение года и вовсе отправлять транспортное средство на штрафстоянку.

Таким образом, речь в поправках идёт лишь об усилении борьбы с автомобилями, выхлоп которых не соответствуют нормам, и слишком шумными авто. Правда, вторая часть изменений в КоАП, предложенных депутатом, как нам кажется, не до конца продумана. Отправка машины на штрафняк «до устранения причин задержания», прописанная в статье 797, в данном случае предполагает ремонт или настройку систем автомобиля, отвечающих за дымность, токсичность или громкость выхлопа. А при помещении на штрафстоянку привести авто в порядок будет попросту невозможно.


Помимо этого, депутат Пономарёв предложил «внести в число поводов и оснований для возбуждения дела об административном правонарушении показаний сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств (СКИТС), фиксирующих превышение содержания загрязняющих веществ в выбросах, превышающих установленные нормативы».

С недавнего времени в Алматы параметры выхлопа авто начали проверять специальные экодатчики прямо в потоке. Но самостоятельно предписания о штрафах приборы не выписывают. Итоги мониторинга пока лишь планируется передавать в полицию, чтобы патрульные получили законные основания выявлять нарушителей в потоке транспорта, останавливать и отправлять на обследование на экопосты. Депутат же предлагает наделить полномочиями наказывать водителей саму электронику, и данный момент, как нам кажется, требует тщательной проработки. Главный вопрос — дадут ли приборы стопроцентную гарантию виновности автомобилиста? Насколько корректны их показания? В общем, торопиться с принятием этой поправки в Адмкодекс мажилисменам явно не следует.


Источник: kolesa.kz
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