Ползли до пациентов: новый министр отреагировала на случай с медиками

"В любую погоду, морозы и бураны, в бездорожье бригады скорой помощи обслуживают миллионы вызовов, где надо спасать жизни людей, несмотря на экстремальные условия. В числе таких героев – фельдшера скорой помощи Хромтауского района Кудияров Бауыржан Султанханович, Тлеу Қайрат Берікұлы, Рысбай Сая Ыбырайқызы. Они проявили настоящую самоотверженность, верность своей благородной профессии, пробираясь к больному с сердечным приступом через снежные заносы", - написала на своей странице в соцсети министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

"Министерством здравоохранения будет отмечен самоотверженный труд фельдшеров бригады скорой помощи Хромтауского района. Выражаем благодарность всем нашим медицинским работникам, кому приходится, преодолевая различные трудности, спасать жизни больных", - отметила министр здравоохранения.

Новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова опубликовала пост с благодарностью фельдшерам из Актюбинской области, передает Tengrinews.kz.8 февраля в сети завирусилось видео с фельдшерами в Актюбинской области, которым из-за непогоды пришлось добираться до пациента ползком по снегу. В регионе из-за бурана замело дороги, машина скорой не смогла проехать на вызов.Выяснилось, что фельдшерами, попавшими на видео, оказались сотрудники скорой помощи Хромтауского района.Как отметила глава Минздрава, к счастью, пациент не нуждался в срочной госпитализации. Прибывшие на вызов фельдшера сняли кардиограмму, дали рекомендации.Напомним, третьи сутки в Актобе и Актюбинской области бушует ураганный ветер. В двух районах из-за ухудшения погодных условий объявили режим ЧС местного масштаба. По последним данным, из-за бурана в Айтекебийском районе в одной из сельских школ была повреждена кровля, в другой – облицовка. В Хромтауском районе в двух школьных спортзалах и в пятиэтажном доме снесло крышу. Точный ущерб сейчас устанавливается, сообщили в акимате области.