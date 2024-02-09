В Казахстане в 2023 году отменили 30% концертов российских звезд

«В целом риски для организаторов очень высокие становятся. И каждый из них лишний раз подумает, какого артиста везти, потому что они уже обожглись, мероприятие отменилось и каждый раз они думают. Речь не только о российских артистах», — рассказала Виктория Торгунакова.

«Таким образом в 2024 году будет тенденция на зарубежных артистов. Может быть не супер high-level, а старая добрая гвардия, которую мы, вероятно, тоже наблюдаем на нашей эстраде. Но тем не менее, это безопасно, как минимум с точки зрения политики и общественного восприятия», — пояснила она.

Сто концертов российских звезд отменили в Казахстане в 2023 году, сообщила гендиректор сервиса онлайн-продаж билетов «Тикетон» Виктория Торгунакова. По ее словам, в этой ситуации трендом текущего года становятся концерты зарубежных артистов.Согласно данным сервиса, в прошлом году из 1743 мероприятий 80% (1402) были казахстанскими, 18% (315) — российскими, 3,4% (58) — зарубежными. Из казахстанских мерориятий были отменены 6,63% (93), российских — 31,75% (100), из зарубежных — 3,33% (23) мероприятий.По словам Торгунаковой, концерты отменяли по разным причинам: под влиянием общественности, а также «по веянию каких-то органов».Прежде чем составить договор с организатором концерта, сервис требует от него «обеспечить всю документальную подтверждающую базу». У организатора должны быть договоры с артистами, с площадками, разрешительные документы от городских управляющих органов.В этой ситуации беспроигрышным вариантом становятся концерты зарубежных артистов.По словам Торгунаковой, в Казахстане в этом году планируется тур знаменитой рок-группы Scorpins. Она добавила, что есть «еще пара больших артистов», чьи туры сейчас согласовываются.Напомним, в сентябре 2023 года в Казахстане отменили концерты российской команды КВН «Камызяки». Это произошло после критики из-за их поездки в непризнанную Донецкую Народную Республику (ДНР).В июне 2023 года в стране отменили концерт певца Григория Лепса. Причиной стало недовольство общественности из-за его поддержки войны в Украине.В ноябре 2022 года был отменен также концерт российской артистки Полины Гагариной из-за ее поддержки войны.Ранее «Курсив» писал, что почти 57 млрд тенге составили общие затраты казахстанцев на развлечения, культуру и искусство в 2023 году, что на 24% больше 2022-го. Отмечалось, что граждане Казахстана тратят на развлечения примерно 2% от дохода.