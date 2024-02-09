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"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 14:20
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Фото: Zakon.kz
Мошенники распространяют в Facebook фейковое объявление от имени Минфина РК, в котором казахстанцам якобы обещают заплатить по 100 тыс. тенге. Интернет-пользователей призывают не верить этой информации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет StopFake.kz 9 февраля, в Сети снова появилась фейковая реклама о выплатах казахстанцам суммы в 100 тыс. тенге. Авторы объявления обещают гражданам некие "компенсации от государства". Никаких конкретных данных в рекламе не приводят, указывая только, что это якобы "возврат ранее оплаченных средств".

"На самом деле объявление фейковое. Это известная мошенническая схема. Чтобы получить доступ к денежным средствам потенциальных жертв, преступники создали страницу в Facebook от имени Министерства финансов Республики Казахстан. Никакой полезной информации тут нет, как нет и новостей ведомства", – отмечает StopFake.


Ни на одном из официальных веб-ресурсов Минфина РК сведений о каких-либо компенсациях в 100 тыс. тенге нет. По ссылке, которая размещена под объявлением, открывается сайт, на котором пользователям предлагают внести личные данные. Это уловка мошенников – так злоумышленники собирают информацию, чтобы украсть деньги с банковских счетов доверчивых граждан. Чтобы еще успешнее обманывать казахстанцев, преступники разместили под фейковым объявлением фальшивые комментарии, в которых несуществующие пользователи утверждают, будто действительно получили выплаты.

Казахстанцев убедительно просят не доверять подобным сообщениям и пользоваться только той информацией, которая содержится в официальных источниках.

В конце января в мессенджерах начал распространяться очередной фейк о выплате материальной помощи пенсионерам в размере 50 тыс. тенге. На самом деле такого вида соцподдержки в Казахстане нет.


Источник: zakon.kz
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