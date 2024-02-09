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Зарубежные юзеры заранее «обрадовались» за Казахстан

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Зарубежные юзеры заранее «обрадовались» за Казахстан
Фото: pexels
Популярный аккаунт в X, бывший Twitter, читателями которого являются 3,7 млн человек, опубликовал информацию о том, что в Казахстане будут кастрировать педофилов, хотя официально в стране такие законы не принимались, передает ИА «NewTimes.kz».

«Согласно новому предложенному закону, Казахстан будет хирургическим путем удалять гениталии наиболее злостных педофилов в стране», - говорится в публикации.


Примечательно, что на аккаунт подписаны 3,7 млн читателей. «Новость» пролайкали 164 тыс человек, репосты сделали — почти 12 тыс, прокомментировали 3,2 тыс.

«Каждая страна должна принять такой закон скорее», «Об этом должен знать весь мир», «Теперь они дважды подумают, прежде чем совершить это гнусное преступление», «Это на самом деле то, чего заслуживают педофилы», - пишут юзеры.


Стоит отметить, что 31 января казахстанские депутаты и вправду обсуждали законопроект, согласно которому педофилов предложили пожизненно отправлять в тюрьму.

Один из депутатов Елнур Бейсенбаев на презентации законопроекта предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов, но это была лишь поправка от одной фракции. По его словам, «здесь правительство показало свою бесхребетность и не приняло эту поправку».

К слову, за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, в том числе мужеложство и лесбиянство (ст.ст.120,121 УК), в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, а в случае совершения этих же действий в отношении малолетнего, наказывается лишением свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненно.


Источник: newtimes.kz
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