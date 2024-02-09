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Кто оплачивает ущерб, если виновник ДТП был пьян

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Кто оплачивает ущерб, если виновник ДТП был пьян
Фото из открытых источников
Каждый водитель знает, что садиться за руль пьяным строго запрещено. Помимо опасности причинения вреда себе и окружающим, за деяние предусмотрено 15 суток ареста и лишение прав до семи лет. Тем не менее это не останавливает некоторых автомобилистов, передает Tengri Auto.

В начале февраля в Талдыкоргане водитель Nissan Cefiro выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом Isuzu Saz. Как показало медосвидетельствование, мужчина за рулем легковушки находился в алкогольном опьянении средней степени. В полиции отметили, что с начала года это уже не первый случай в регионе.

По данным страховой компании "Евразия", в среднем ежемесячно у них фиксируются около 100 ДТП, совершенные водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Учитывая, что водитель был пьян, но занял кресло шофера и начал движение, тем самым нарушив ПДД, возникает вопрос: будет ли страховая компания в таком случае осуществлять страховую выплату?


И ответ положительный, так как в законе нет оснований для освобождения страховщика от страховой выплаты по причине нахождения виновника ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения", - пояснили специалисты.


Однако они отметили, что это не повод садиться за руль после употребления алкоголя, рассчитывая, что за ущерб платить не придется. Ведь в том же законе говорится, что страховщик виновника ДТП имеет право обратного требования (регресса) в пределах уплаченной суммы.

"Право регресса, предусмотренного законом, применяется к недобросовестным участникам дорожного движения. Водитель в состоянии опьянения в данной ситуации должен нести полноценную ответственность за свои действия, в том числе материальную. Наличие страхового полиса не должно и не может быть дополнительным фактором защиты водителя, намеренно нарушившего ПДД и ставшего виновником ДТП", - подытожили страховщики.


Источник: Tengrinews.kz
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