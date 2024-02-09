На рынке нефти появился новый мощный игрок

KC Energy Group была зарегистрирована 27 декабря 2023 года. В качестве учредителей значатся нацкомпания «КазМунайГаз» и CNPC International in Kazakhstan. Последняя организация является «дочкой» China National Petroleum Corporation — китайской нефтяной компании и крупнейшего игрока на нефтяном рынке КНР.

Как сообщает эксперт Олег Червинский, КГМ принадлежит 49 % акций KC Energy Group.

«В феврале KC Energy Group аккумулировала и поставила на Шымкентский НПЗ первую партию сырой нефти», — отмечает эксперт в нефтегазовой отрасли.

Новое ТОО, акционерами которого выступают «КазМунайГаз» и CNPC International in Kazakhstan, появилось в конце прошлого года и делит адрес с бывшей компанией Тимура Кулибаева, передаёт Orda.kz.В качестве вида деятельности ТОО указана «Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации». Но, судя по всему, за этим размытым определением скрываются нефтепродукты.После переработки KC Energy Group может получить для реализации 5,4 тыс. тонн бензина АИ-92, 0,9 тыс. тонн – Аи-95, 4,3 тыс. тонн – дизтоплива и 0,8 тыс. тонн авиакеросина. В дальнейшем объемы будут расти, и компания может стать важным игроком на рынке.Примечательно, что юридический адрес новой компании совпадает с ТОО Petrosun, которая так же находится в совместном владении КГМ и CNPC International in Kazakhstan.Напомним, ранее 49 % акции Petrosun принадлежали структурам, связанным с Тимуром Кулибаевым. А сама компания контролировала основную часть оптового рынка ГСМ в РК. В августе 2022-го Кулибаев передал свою долю в Petrosun нацкомпании «КазМунайГаз».