Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Февраля
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.1 KZT
  • €1 = 481.3 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

На рынке нефти появился новый мощный игрок

Просмотров:576 Опубликовано: Сегодня, 17:31
На рынке нефти появился новый мощный игрок
Фото: Elements.envato.com
Новое ТОО, акционерами которого выступают «КазМунайГаз» и CNPC International in Kazakhstan, появилось в конце прошлого года и делит адрес с бывшей компанией Тимура Кулибаева, передаёт Orda.kz.

KC Energy Group была зарегистрирована 27 декабря 2023 года. В качестве учредителей значатся нацкомпания «КазМунайГаз» и CNPC International in Kazakhstan. Последняя организация является «дочкой» China National Petroleum Corporation — китайской нефтяной компании и крупнейшего игрока на нефтяном рынке КНР.


Как сообщает эксперт Олег Червинский, КГМ принадлежит 49 % акций KC Energy Group.


В качестве вида деятельности ТОО указана «Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации». Но, судя по всему, за этим размытым определением скрываются нефтепродукты.

«В феврале KC Energy Group аккумулировала и поставила на Шымкентский НПЗ первую партию сырой нефти», — отмечает эксперт в нефтегазовой отрасли.


После переработки KC Energy Group может получить для реализации 5,4 тыс. тонн бензина АИ-92, 0,9 тыс. тонн – Аи-95, 4,3 тыс. тонн – дизтоплива и 0,8 тыс. тонн авиакеросина. В дальнейшем объемы будут расти, и компания может стать важным игроком на рынке.

Примечательно, что юридический адрес новой компании совпадает с ТОО Petrosun, которая так же находится в совместном владении КГМ и CNPC International in Kazakhstan.

Напомним, ранее 49 % акции Petrosun принадлежали структурам, связанным с Тимуром Кулибаевым. А сама компания контролировала основную часть оптового рынка ГСМ в РК. В августе 2022-го Кулибаев передал свою долю в Petrosun нацкомпании «КазМунайГаз».


Источник: orda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика