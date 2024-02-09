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КУИС: бывший акционер Qazaq Banki, проходивший по делу о хищении 144 млрд тенге, вышел на свободу

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 19:23
КУИС: бывший акционер Qazaq Banki, проходивший по делу о хищении 144 млрд тенге, вышел на свободу
Фото: Жомарт Ертаев
Комитет уголовно-исполнительной системы МВД подтвердил «Курсиву», что Бахыт Ибрагим отбыл весь срок своего наказания и вышел на свободу. В 2020 году он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге из Bank RBK.

Изначально Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, однако потом в апелляционной инстанции ему смягчили наказание до семи лет. Сейчас Ибрагим уже на свободе, ему учли срок, который он провёл в СИЗО, как один день за полтора.

Главным фигурантом дела о хищении был Жомарт Ертаев. Он еще находится в тюрьме, сообщили в КУИС. В 2021 году ему сократили срок до 9 лет лишения свободы.


Всего по делу о хищении были осуждены 36 человек. Помимо Ертаева и Ибрагима, к условному сроку был приговорен и бывший председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов. 8 февраля стало известно, что Мажинов скончался во время операции на сердца, не дожив до 52 лет.

По версии следствия, в 2010 году Жомарт Ертаев, отсидев 9 месяцев в СИЗО по делу о хищении $1 млрд в Альянс Банке, вышел на свободу и начал общение с крупным акционером «Казинкомбанка» Абдугани Ниязовым.


Ертаев попросил Ниязова назначить его на должность советника председателя совета директоров «Казинкомбанка», а Фарида Люхудзяева сделать акционером банка. Взамен Ертаев обещал выплачивать Ниязову ежегодно дивиденды в размере не менее $3 млн.

В итоге Люхудзяев стал акционером банка и был избран председателем совета директоров. «Казинкомбанк» был переименован в «Резервный банк Казахстана». Ертаев, в свою очередь, был неофициально назначен на должность советника председателя совета директоров и стал позиционировать себя в банке как один из основных его руководителей.

Всё ещё находясь в 2010 году под следствием по делу Альянс Банка, он начал формировать топ-менеджмент Bank RBK. Далее он полностью определял стратегию, кредитную и инвестиционную политику банка, а также выводил оттуда деньги различными схемами путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Ибрагим, являясь знакомым Ертаева, занимался поиском компаний и физических лиц, на которых оформлялись эти безвозвратные кредиты.

Абдугани Ниязов в 2016 году был осуждён к 11 годам лишения свободы за похищение заместителя председателя Bank RBK Данияра Туганбая. А в феврале 2018 года в возрасте 60 лет скончался Фарид Люхудзяев.

До июня 2017 года Бахыт Ибрагим был председателем совета директоров Qazaq Banki. По данным на 2018 год, ему принадлежало 10,5% акций банка.


Источник: kursiv.media
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