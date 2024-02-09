Экс-глава санатория «Казахстан»: Меня подставили экс-руководители МВД

«Прежде я не мог рассказать всей правды этой истории и опасаясь за безопасность своей семьи был вынужден своими показаниями выгораживать действующих на тот момент руководителей МВД, целью которых было не только завладеть денежными средствами, но и всем санаторием. Но, наибольшую боль мне причиняет, что в качестве заложницы МВД взяло мою младшую дочь, никак не причастную к описанным преступным схемам. Моя бедная девочка, мать двоих малолетних детей также четыре года отбывает срок в женской колонии за преступление, которого она не только не совершала, но и ничего не знала», – сообщил Казбек Султан.

«Я неоднократно обращался к руководству министерства, в том числе к своему другу, с просьбами выделить финансирование для осуществления своих планов, но каждый раз получал отказ. (…) После очередной встречи мой друг посоветовал мне взять кредит в коммерческом банке, в свою очередь, пообещав уладить все бюрократические процедуры в недрах министерства. В 2013 году мы получили кредит в АО «Народный банк Казахстана» на сумму 2,6 млрд. тенге, предоставив в залог имущество санатория. Однако, сразу после зачисления денежных средств на счета санатория, со мной на связь вновь вышел мой друг и заявил мне, что полученными от банка деньгами надо поделиться. Тогда я был просто потрясен, так как, во-первых, заранее это не обговаривалось, а во-вторых, каждая копейка была заранее расписана в нашем бизнес плане, а «откатов» там предусмотрено не было», – делится Казбек Султан.

«Несмотря, что мой друг, в карманах которого и осели похищенные деньги, хоть и смещен с высокой должности, но по-прежнему имеет обширное влияние в правоохранительной системе, что прослеживается при рассмотрении всех моих официальных обращений. Я больше не могу хранить молчание – мне этого не позволяет отцовский долг и угрызения совести. Пусть, я хоть и был замешан в этой криминальной схеме, но сейчас хочу оказать следствию все возможное содействие в его раскрытии и объективном расследовании. Однако, к моему огромному удивлению, на поданные мной обращения в правоохранительные органы и прокуратуру, ни один из них не выразил заинтересованности в моих показаниях. Прокуратура не заинтересована изобличить истинных виновников и возвратить похищенные бюджетные средства», – говорит Казбек Султан.

Астана. 9 февраля. КазТАГ – Бывший директор санатория «Казахстан» министерства внутренних дел Казбек Султан обратился к общественности по делу о хищениях трехлетней давности, передает корреспондент агентства.По его словам, в 2011 году он стал директором санатория, однако заведение было в печальном состоянии. Санаторию требовался капитальный ремонт и новое оборудование.Он признается, что «пошел на поводу у друга» и далее произошло то, что уже известно. В 2021 году Казбек Султан был приговорен к 10 годам лишения свободы. По семь лет лишения свободы получили дочь Казбека Султана Аяна Бейсебаева, член совета директоров АО «Санаторий Казахстан» Арман Жуманов и руководитель отдела закупок АО «Санаторий Казахстан» Жанар Кудербекова. Член совета директоров Амангельды Тойбаев приговорен к трем годам лишения свободы.Напомним, в мае 2020 года Альмира Султан – супруга экс-главы санатория «Казахстан» Казбека Султана заявила о том, что от ее мужа по указанию министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева якобы требуют показания против начальника СГО Касымова. 16 мая глава МВД заявил, что «экс-министр внутренних дел Касымов к расследуемому уголовному делу отношения не имеет».Еще раньше – 5 мая КазТАГ сообщил о том, что младшая дочь Султана задержана в Алматы по делу своего отца, а позже в МВД сообщили, что Казбек Султан подозревается в хищении Т974 млн.В мае 2021 от трех до 10 лет заключения получил пятеро фигурантов дела санатория «Казахстан» в Алматы.