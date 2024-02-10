Где сейчас находятся Дикий Арман и Кайрат Кудайберген

"Касательно Армана Джумагельдиева доводим, что он содержится в следственном изоляторе КНБ по городу Алматы на общих основаниях, в строгом соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов. Уголовное дело по нему расследуется межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Генеральной прокуратуры", - сообщили в КНБ

По версии следствия, Кудайберген призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей на ячейки по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руки как отличительный знак их группировки.

В Комитете национальной безопасности рассказали, где сейчас находятся криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, и бывший депутат гормаслихата Алматы Кайрат Кудайберген. Оба проходят подозреваемыми по делу о январских событиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, информация о месте содержания К. Кудайбергена находится в ведении МВД.В Комитете добавили, что иной информацией не располагают.В сентябре 2023 года мы писали о том, что следователи передали в суд дело криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, и депутата алматинского маслихата Кайрата Кудайбергена.Их подозревают в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий в начале 2022 года в Алматы. Кроме них, перед судом предстали еще 40 человек.Бывший депутат VII созыва городского маслихата Алматы Кайрат Кудайберген был задержан 22 апреля 2022 года. С того дня он находится под стражей. Дикий Арман был задержан тремя месяцами ранее, 7 января.Предварительное расследование установило, что Кудайберген вместе с Джумагельдиевым организовали в Алматы сбор людей в гостинице "Казахстан".