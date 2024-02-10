Названа точная численность населения Казахстана

«Общий прирост населения за 12 месяцев составил 266 739 человек. Из них за счет естественного прироста – на 257,3 тыс. человек, миграции – на 9344 человек. В разрезе регионов положительный естественный прирост наблюдался во всех регионах кроме СКО, а положительное сальдо миграции в пяти регионах – Алматинской, Мангистауской областях и городах Астана, Алматы, Шымкент», – говорится в сообщении.

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сегодня, 9 февраля 2024 года, предоставили обновленную информацию о демографической ситуации за январь-декабрь прошлого года, передает Azattyq Rýhy По данным бюро, численность населения на 1 января 2024 года составила 20 033 546 человек, из них:- горожане – 12 451 004 (рост на 1,9%),- сельские жители – 7 582 542 человек (рост на 0,3%).(403,5 тыс. в 2022 году), из них 200,3 тыс. – мальчики, 187,6 тыс. девочки.Коэффициент рождаемости составил 19,5 на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 130,6 тыс. человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,56.Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,78 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,11) областях и Шымкенте (25,68)., коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 7,69 (2022 год – 7,97).За указанный период снизилось количество зарегистрированных браков и разводов.За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 120 тыс. браков, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число браков снизилось на 5,9%. Коэффициент брачности составил 6,07 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 16,7 тыс. разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака), что также меньше уровня 2022 года на 5,3%. Коэффициент разводимости составил 0,84 на 1000 человек.По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Алматы (38,1 тыс. человек), Астана (50 тыс. человек) и Шымкент (3,4 тыс. человек).В январе-декабре 2023 года число прибывших в страну составило 25,3 тыс. человек, число выбывших из страны – 16 тыс. человек. Сальдо миграции составило 9344 человека. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 46,8%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 33,8%.Отметим, что в 2023 году впервые отмечено положительное сальдо миграции после 2011 года.Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Число прибывших из стран СНГ составило 21,9 тыс. человек, доля выбывших в эти страны – 12,4 тыс. человек.