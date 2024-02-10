Назарбаев пытался купить должность в администрации президента России – СМИ

Астана. 10 февраля. КазТАГ – Должность в администрации президента (АП) России за 100 тыс. евро пытался купить мужчина по фамилии Назарбаев, сообщает российское издание Baza
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«Мужчина по фамилии Назарбаев уж очень хотел попасть на престижную должность. Во время поисков связей на него вышли неизвестные, пообещавшие без проблем устроить его в АП за 100 тыс. евро (почти 10 млн рублей). Переговоры шли с сентября: мужчина встречался с «хедхантерами», созванивался и обсуждал план. К счастью, в какой-то момент Назарбаев понял, что его хотят кинуть, и рассказал о будущем трудоустройстве следователям», - говорится в сообщении.
Как отмечается, встречу для передачи денег запланировали на 7 февраля в ресторане гостиницы The Ritz-Carlton Moscow на Тверской.
«В два часа дня Назарбаев передал мошенникам наличку: 12 тысяч настоящих евро и муляжей на 88 тыс. При получении денег продавцов должности и задержали. По версии следствия, у них изначально не было возможности устроить его в АП, поэтому речь идет именно о мошенничестве, а не о взяточничестве или злоупотреблением полномочий», - сказано в сообщении.
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