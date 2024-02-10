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Назарбаев пытался купить должность в администрации президента России – СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Назарбаев пытался купить должность в администрации президента России – СМИ
Фото из открытых источников
Астана. 10 февраля. КазТАГ – Должность в администрации президента (АП) России за 100 тыс. евро пытался купить мужчина по фамилии Назарбаев, сообщает российское издание Baza.

«Мужчина по фамилии Назарбаев уж очень хотел попасть на престижную должность. Во время поисков связей на него вышли неизвестные, пообещавшие без проблем устроить его в АП за 100 тыс. евро (почти 10 млн рублей). Переговоры шли с сентября: мужчина встречался с «хедхантерами», созванивался и обсуждал план. К счастью, в какой-то момент Назарбаев понял, что его хотят кинуть, и рассказал о будущем трудоустройстве следователям», - говорится в сообщении.


Как отмечается, встречу для передачи денег запланировали на 7 февраля в ресторане гостиницы The Ritz-Carlton Moscow на Тверской.

«В два часа дня Назарбаев передал мошенникам наличку: 12 тысяч настоящих евро и муляжей на 88 тыс. При получении денег продавцов должности и задержали. По версии следствия, у них изначально не было возможности устроить его в АП, поэтому речь идет именно о мошенничестве, а не о взяточничестве или злоупотреблением полномочий», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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