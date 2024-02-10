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Замглавы дирекции спорта арестован по делу о хищении выделенных на формы для Азиады 383 млн тенге

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Замглавы дирекции спорта арестован по делу о хищении выделенных на формы для Азиады 383 млн тенге
Фото из открытых источников
Астана. 10 февраля. КазТАГ – Заместитель руководителя дирекции развития спорта министерства туризма и спорта Казахстана арестован по делу о хищении выделенных на спортивную форму для Азиатских игр 383 млн тенге, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом, их стоимость завышена в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате, государству причинен на Т383 млн», - говорится в сообщении в субботу.


В АФМ напомнили, что представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее одноразовой.

«Заместитель руководителя дирекции с санкции суда арестован», - добавили в агентстве.

Напомним, на прошедших Азиатских игра в Китае спортсмены казахстанской сборной пожаловались на низкое качество спортивной формы, продемонстрировав дефекты на видео. 13 декабря 2023 года КазТАГ сообщал, что антикоррупционная служба и служба экономических расследований (СЭР) начали проверки по жалобам на качество казахстанской формы на Азиаде.


Источник: kaztag.kz
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