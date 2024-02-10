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Минздраву предложили проверить частные клиники после гибели двухлетнего мальчика, лечившегося БАДами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Минздраву предложили проверить частные клиники после гибели двухлетнего мальчика, лечившегося БАДами
Фото из открытых источников
Министерство здравоохранения должно инициировать проверку частных клиник после случая гибели двухлетнего ребенка, который лечили в одной из них с помощью биологически активных добавок (БАДы), считает профессор Назарбаев Университета основатель Medsupportkz Дана Акылбекова.

«Активисты подняли важную тему о частной клинике, в которой погиб ребенок. «Лечили» капельницами, БАДами, и лекарствами, которые опасны для детей. Надеюсь минздрав возьмется за шарлатанские частные клиники, которые лечат БАДами, капельницами и другим мракобесием. Если вы видите что-то интегративное или авторское лечение — бегите с таких клиник! Это опасно для жизни», — написала она в Instagram.


Прием в частной клинике стоил клиентке 200 тыс. тенге. Как отмечается в передаче «Первого канала Евразия», жительница Атырау Айымгуль Айтбаева обратилась за лечением двухлетнего сына в алматинскую клинику Qonzhyq Premium.

По ее словам, ребенку давали различные препараты, а в один день поставили сразу восемь систем. После полученного в клинике лечения ребенку стало хуже: у него поднялась температура, выскочила шишка на голове. После этого мать вызвала скорую. Ребенку доставили в больницу, где сделали операцию, однако он впал в кому, а позднее скончался. Мать ребенка намерена добиться закрытия клиники и подать в суд.

Дана Акылбекова отмечает, что в частной клинике ребенку поставили около 10 разных диагнозов, в том числе рахит и дисплазию, назначив 22 препарата, в том числе целебрализин, дексаметозон, трентал, мексидол, мильгамма и другие.

«Ребенку ставили, по-моему, две капельницы, какое-то неимоверное количество лекарств. Конечно, организм просто не выдержал такое. Надеюсь, что уголовное расследование сейчас будет. Лицензии проверят и этих врачей этой частной клиники. Ребята, если вы видите такое назначение – бегите с таких клиник. Бегите! Это шарлатаны! Нельзя ничего лечить БАДами», — отметила она.


В аккаунте психотерапевта dr_algozhina отмечается, что процессуальный статус врачей и работников медицинского центра Qonzhyq Premium не определен и они не допрошены. По ее мнению, смерть ребенка — безусловное основание для начала досудебного расследования в отношении всех причастных лиц.

В комментариях к данному посту сообщается, что по данному факту департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения по городу Алматы проводятся организационные мероприятия по проведению внеплановой проверки на качество оказанных медицинских услуг. По результатам проверки буду приняты соответствующие меры.


Источник: kursiv.media
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