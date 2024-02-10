Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на лицензионный турнир к Олимпиаде-2024

Казахстанская федерация бокса представила имена спортсменов, которые отправятся на мировой турнир, где будут разыгрываться олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.



Мужская сборная Казахстана по боксу выглядит следующим образом:



51 кг: Сакен Бибосынов



57 кг: Махмуд Сабырхан



63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы



71 кг: Асланбек Шымбергенов



80 кг: Нурбек Оралбай



92 кг: Айбек Оралбай



Женский состав:



50 кг: Алуа Балкыбекова



54 кг: Жайна Шекербекова



60 кг: Римма Волосенко



66 кг: Наталья Богданова



75 кг: Валентина Хальзова



Квалификационный турнир состоится в итальянском городе Бусто-Арсицио и будет проходить с 4 по 12 марта.



Напомним, что двое казахстанцев, тяжеловес Камшыбек Конкабаев и Карина Ибрагимова (до 57 кг), гарантировано выступят на Олимпиаде в Париже благодаря своим выступлением на Азиатских играх.