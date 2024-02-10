Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на лицензионный турнир к Олимпиаде-2024

Казахстанская федерация бокса представила имена спортсменов, которые отправятся на мировой турнир, где будут разыгрываться олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.
Мужская сборная Казахстана по боксу выглядит следующим образом:
51 кг: Сакен Бибосынов
57 кг: Махмуд Сабырхан
63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы
71 кг: Асланбек Шымбергенов
80 кг: Нурбек Оралбай
92 кг: Айбек Оралбай
Женский состав:
50 кг: Алуа Балкыбекова
54 кг: Жайна Шекербекова
60 кг: Римма Волосенко
66 кг: Наталья Богданова
75 кг: Валентина Хальзова
Квалификационный турнир состоится в итальянском городе Бусто-Арсицио и будет проходить с 4 по 12 марта.
Напомним, что двое казахстанцев, тяжеловес Камшыбек Конкабаев и Карина Ибрагимова (до 57 кг), гарантировано выступят на Олимпиаде в Париже благодаря своим выступлением на Азиатских играх.
Оставьте свой комментарий первым.