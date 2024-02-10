Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 10 Февраля
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.1 KZT
  • €1 = 481.3 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Адвокаты первого замглавы полиции Шымкента добиваются ареста журналиста по делу о клевете

Просмотров:358 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Адвокаты первого замглавы полиции Шымкента добиваются ареста журналиста по делу о клевете
Фото из открытых источников
Шымкент. 10 февраля. КазТАГ – Адвокаты первого заместителя начальника департамента полиции Шымкента Ермахан Абдраманов, который уже длительное время пытается засудить журналиста Марину Низовкину, добиваются ее ареста, сообщает Vera.kz.

«Процесс по обвинению в клевете журналиста Марины Низовкиной возобновили. После получения результатов психолого-филологической экспертизы из центра судебных экспертиз города Актобе возобновлен процесс в отношении журналиста Марины Низовкиной. В клевете ее обвиняет первый заместитель начальника департамента полиции Шымкента Ермахан Абдраманов. Сегодня его адвокаты потребовали отменить решение суда первой инстанции и привлечь Низовкину к ответственности в виде ареста», - говорится в сообщении.


Это при том, что в заключении экспертов в публикации Низовкиной от 11 сентября, по которой и было начато административное производство, не обнаружена клевета и даже не установлены негативные сведения, которые наносят вред репутации полковника.

«Не выявлено оскорблений. Более того, в публикации не установлен ни косвенный, ни скрытый смысл, который просила обнаружить сторона заявителя. Изначально адвокат полицейского настаивала на том, что Марина Низовкина, когда публиковала материал в июле о полковнике (хотя этого материала нет в протоколе об административном правонарушении, и по нему обвинения ей не предъявлялись) нарушила закон «Об онлайн платформах», цитировала нарушенные статьи. Однако после замечания защиты журналиста Натальи Бурмистровой о том, что этот закон хоть и был подписан президентом Казахстана в июле, в действие он вступил в сентябре, а потому не может распространяться на публикации, сделанные в июле», - сказано в сообщении.


К тому же, как отмечается, эта публикация не должна рассматриваться в этом суде, так как она не указана в административном протоколе, по которому пытаются обвинить журналиста в клевете.

«После этого сторона заявителя стала указывать на то, что журналист нарушил закон «О средствах массовой информации». Правда, адвокат Абдраманова так и не смогла ответить на вопросы стороны защиты Низовкиной, где же в публикации клевета. Адвокат Наталья Бурмистрова предложила разобрать в публикации каждую фразу и даже слово, чтобы понять, в какой именно части написана клевета. Однако защита полицейского не смогла указать, какие же написанные в публикации Низовкиной сведения они считают «несоответствующими действительности», ведь в правдивости каждой фразы адвокат полковника вынуждена была соглашаться. Правда, потом она вовсе заявила, что отвечать на вопросы Бурмистровой больше не желает. Защита журналиста потребовала обеспечить участие в заседании суда самого полковника, чтобы он тогда лично сообщил, в чем клевета. Наталья Бурмистрова отметила, что неявка за все это время в суд со стороны полицейского похожа на неуважение к суду, ведь он находит время приходить в здание городского суда на различные совещания», - отмечает издание.


Напомним, 8 ноября сообщалось, что первый заместитель начальника ДП Шымкента Ермахан Абдраманов обвиняет журналистку Марину Низовкину в клевете, однако через несколько дней суд прекратил данное дело, так как выяснилось, что никаких негативных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию полицейского, в публикациях не содержится. 1 декабря стало известно, что полковник Абдраманов вновь пожаловался на журналистку Марину Низовкину. При этом, позднее в ходе нового рассмотрения дела объективность судьи Шымкента Назиры Аманкуловой оказалась уже под сомнением.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика