Адвокаты первого замглавы полиции Шымкента добиваются ареста журналиста по делу о клевете

«Процесс по обвинению в клевете журналиста Марины Низовкиной возобновили. После получения результатов психолого-филологической экспертизы из центра судебных экспертиз города Актобе возобновлен процесс в отношении журналиста Марины Низовкиной. В клевете ее обвиняет первый заместитель начальника департамента полиции Шымкента Ермахан Абдраманов. Сегодня его адвокаты потребовали отменить решение суда первой инстанции и привлечь Низовкину к ответственности в виде ареста», - говорится в сообщении.

«Не выявлено оскорблений. Более того, в публикации не установлен ни косвенный, ни скрытый смысл, который просила обнаружить сторона заявителя. Изначально адвокат полицейского настаивала на том, что Марина Низовкина, когда публиковала материал в июле о полковнике (хотя этого материала нет в протоколе об административном правонарушении, и по нему обвинения ей не предъявлялись) нарушила закон «Об онлайн платформах», цитировала нарушенные статьи. Однако после замечания защиты журналиста Натальи Бурмистровой о том, что этот закон хоть и был подписан президентом Казахстана в июле, в действие он вступил в сентябре, а потому не может распространяться на публикации, сделанные в июле», - сказано в сообщении.

«После этого сторона заявителя стала указывать на то, что журналист нарушил закон «О средствах массовой информации». Правда, адвокат Абдраманова так и не смогла ответить на вопросы стороны защиты Низовкиной, где же в публикации клевета. Адвокат Наталья Бурмистрова предложила разобрать в публикации каждую фразу и даже слово, чтобы понять, в какой именно части написана клевета. Однако защита полицейского не смогла указать, какие же написанные в публикации Низовкиной сведения они считают «несоответствующими действительности», ведь в правдивости каждой фразы адвокат полковника вынуждена была соглашаться. Правда, потом она вовсе заявила, что отвечать на вопросы Бурмистровой больше не желает. Защита журналиста потребовала обеспечить участие в заседании суда самого полковника, чтобы он тогда лично сообщил, в чем клевета. Наталья Бурмистрова отметила, что неявка за все это время в суд со стороны полицейского похожа на неуважение к суду, ведь он находит время приходить в здание городского суда на различные совещания», - отмечает издание.

Шымкент. 10 февраля. КазТАГ – Адвокаты первого заместителя начальника департамента полиции Шымкента Ермахан Абдраманов, который уже длительное время пытается засудить журналиста Марину Низовкину, добиваются ее ареста, сообщает Vera.kz.Это при том, что в заключении экспертов в публикации Низовкиной от 11 сентября, по которой и было начато административное производство, не обнаружена клевета и даже не установлены негативные сведения, которые наносят вред репутации полковника.К тому же, как отмечается, эта публикация не должна рассматриваться в этом суде, так как она не указана в административном протоколе, по которому пытаются обвинить журналиста в клевете.Напомним, 8 ноября сообщалось, что первый заместитель начальника ДП Шымкента Ермахан Абдраманов обвиняет журналистку Марину Низовкину в клевете, однако через несколько дней суд прекратил данное дело, так как выяснилось, что никаких негативных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию полицейского, в публикациях не содержится. 1 декабря стало известно, что полковник Абдраманов вновь пожаловался на журналистку Марину Низовкину. При этом, позднее в ходе нового рассмотрения дела объективность судьи Шымкента Назиры Аманкуловой оказалась уже под сомнением.