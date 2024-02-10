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В Казахстане подешевела нефть, но цены на бензин и дизель продолжают расти

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 12:23
В Казахстане подешевела нефть, но цены на бензин и дизель продолжают расти
Фото: lsm.kz
Нефтедобытчики повысили цены на свое сырье в трех областях Казахстана, передает LS.

По данным Бюро нацстатистики, казахстанская нефть за год подешевела на 4,3%, до 98,3 тыс. тенге за тонну (январь 2023-2024 гг.).

Снизилась стоимость на атырауское сырье – на 10%, где тонна оценивалась в 95,1 тыс. тенге.

При этом в Кызылординской области нефть, наоборот, подорожала – на 15,6% (105,8 тыс. тенге за тонну).

Также увеличилась стоимость черного золота Мангистауской области – на 13,7% (108,7 тыс. тенге за тонну).

Дороже всего нефть продавали производители в Актюбинской области – 112,6 тыс. тенге. В сравнении с январем 2023 года ее цена повысилась на 13,6%.


Между тем тонна бензина в прошлом месяце стоила в среднем 165,9 тыс. тенге, рост за год – на 17,3%.

Изменения коснулись и дизельного топлива, оно подорожало сразу на 32% – до 219,4 тыс. тенге за тонну.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:10
Не переживайте, оправдание придумают.
 
 

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