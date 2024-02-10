В Казахстане подешевела нефть, но цены на бензин и дизель продолжают расти

При этом в Кызылординской области нефть, наоборот, подорожала – на 15,6% (105,8 тыс. тенге за тонну).



Также увеличилась стоимость черного золота Мангистауской области – на 13,7% (108,7 тыс. тенге за тонну).



Дороже всего нефть продавали производители в Актюбинской области – 112,6 тыс. тенге. В сравнении с январем 2023 года ее цена повысилась на 13,6%.

Нефтедобытчики повысили цены на свое сырье в трех областях Казахстана, передает LS По данным Бюро нацстатистики, казахстанская нефть за год подешевела на 4,3%, до 98,3 тыс. тенге за тонну (январь 2023-2024 гг.).Снизилась стоимость на атырауское сырье – на 10%, где тонна оценивалась в 95,1 тыс. тенге.Между тем тонна бензина в прошлом месяце стоила в среднем 165,9 тыс. тенге, рост за год – на 17,3%.Изменения коснулись и дизельного топлива, оно подорожало сразу на 32% – до 219,4 тыс. тенге за тонну.