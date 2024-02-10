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Смена часового пояса в Казахстане: Минздрав сделал заявление

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Смена часового пояса в Казахстане: Минздрав сделал заявление
Фото из открытых источников
В Министерстве здравоохранения рассказали, как смена часового пояса скажется на здоровье казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, решение о переводе часов в Казахстане вызвало много обсуждений в обществе, однако с точки зрения влияния на здоровье человека биологически правильный часовой пояс имеет большое значение.

"Организм человека в течении суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов. Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким-либо другим внешним факторам", - рассказали в министерстве.


Своевременное восстановление организма, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность. Поэтому, по данным Минздрава, суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые.

В профильном ведомстве отметили важность работы биологических часов в организме, которыми управляет часть головного мозга именуемая гипоталамусом. Гипоталамус от зрительных нервов получает прямую информацию о смене света и тьмы, и отвечает за выделение главного регулятора циркадного ритма – гормона мелатонина.

Мелатонин, или гормон сна, - это пусковая пружина для внутренних биологических часов. Он активизирует или подавляет выделение других гормонов, например, гормона роста, пролактина, кортизола.

"Гормон роста определяет процессы роста тела в детстве и подростковом периоде. Во взрослый период он приобретает значение в обмене минеральных веществ, жировом, углеводном, белковом обмене, и, что очень важно, регулирует выделение гормонов щитовидной железы, функции сердца, почек, психологическое состояние", - добавили в Минздраве.


Утром, после уменьшения концентрации мелатонина, в организме вырабатывается больше кортизола, который подготавливает тело и ум к активности наступающего дня: повышает тонус сосудов, а это ведет к росту давления, учащает работу сердца, стимулирует обмен веществ и тому подобное.

"Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многих другим последствиям. Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит конечно к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья", - пояснили в министерстве.


Там добавили, что практическое использование времени, близкого к своему часовому разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Foxy-Hell
 808 (Посетители) Сегодня, 16:14
Что-то так закрутили, я так понял Минздрав в душе против предстоящего нововведения )))?!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ingul
  • синдбад
  • 808
  • Foxy-Hell
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:05
Эта, несомненно полезная, информация с правильными словами какое имеет отношение к той вакханалии, которая случится 1 марта?
 
 

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