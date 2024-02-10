В Казахстане появятся новые бондовые склады

По информации ведомства, на сегодня всесторонне прорабатываются механизмы запуска бондовых складов в Астане, Шымкенте и Мангистауской области. На данный момент один склад функционирует в Алматы в пилотном режиме. Он предназначен для хранения товаров электронной торговли, которые в последующем будут реализованы физлицам.

"Данные проекты позволят сократить время доставки иностранных товаров казахстанским покупателям с 60 до 7 дней (в 8,6 раза быстрее – прим. LS)", – пояснили в ведомстве.