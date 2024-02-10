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В Казахстане появятся новые бондовые склады

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:40
В Казахстане появятся новые бондовые склады
Фото: lsm.kz
В Казахстане планируют увеличить количество бондовых складов. В министерстве торговли и интеграции озвучили LS подробности.

По информации ведомства, на сегодня всесторонне прорабатываются механизмы запуска бондовых складов в Астане, Шымкенте и Мангистауской области. На данный момент один склад функционирует в Алматы в пилотном режиме. Он предназначен для хранения товаров электронной торговли, которые в последующем будут реализованы физлицам.


В Минторге добавили, что открытие данных складов на территории Казахстана интересует зарубежных маркетплейсов из-за географического расположения: появляется возможность размещать товары для дальнейшего транзита из Китая в Европу и в обратном направлении. Также становятся более доступными страны Центральной Азии.

"Данные проекты позволят сократить время доставки иностранных товаров казахстанским покупателям с 60 до 7 дней (в 8,6 раза быстрее – прим. LS)", – пояснили в ведомстве.


В министерстве отметили, что на сегодня "Казпочта" уже осуществляет доставку в Казахстан с трех крупнейших китайских онлайн-площадок: AliExpress, PinDuoDuo и Joom.


Источник: lsm.kz
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