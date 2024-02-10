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Ползли до пациентов: как отблагодарили медиков в Актюбинской области

Просмотров:86 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Ползли до пациентов: как отблагодарили медиков в Актюбинской области
Кадр из видео
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров наградил фельдшеров, которые в сильную метель ползком добирались до пациента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата региона, фельдшерам Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу аким вручил благодарственные письма.

"Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добрались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях", - рассказал один из медиков Бауыржан Кудияров.


Аким региона Асхат Шахаров поблагодарил сотрудников медицинских учреждений и всех граждан, которые в сложных условиях продолжали делать свою работу. Он подчеркнул, что их труд непременно будет вознагражден.

Ползли до пациентов: как отблагодарили медиков в Актюбинской области


Напомним, 8 февраля в соцсетях появилось видео, которое сняли фельдшеры скорой помощи. На кадрах видно, что медики буквально ползком добирались до места вызова из-за сильного снегопада.

Корреспондент Tengrinews.kz связалась с автором ролика. Сая Рысбай рассказала, что снимала все на камеру для того, чтобы диспетчеры скорой помощи понимали, почему они так долго добираются к пациенту.



Врачи оказали пациенту консультацию на месте, госпитализация не понадобилась.

Позднее новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова опубликовала пост с благодарностью фельдшерам из Актюбинской области. Она выразила благодарность всем медицинским работникам, которым приходится, преодолевая различные трудности, спасать жизни больных.


Источник: Tengrinews.kz
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