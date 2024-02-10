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В Казахстан активно переселяются жители Китая и Таджикистана

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 17:25
В Казахстан активно переселяются жители Китая и Таджикистана
Фото: lsm.kz
В Казахстан стало переезжать больше иностранцев со средним образованием, передает LS.

В 2023 году в Казахстан прибыло на ПМЖ 25,4 тыс. человек, что на 46,8% больше, чем в 2022 году.

При этом количество уехавших сократилось в 1,5 раза. Таким образом, покинуло страну всего 12 732 человека, сообщает Бюро нацстатистики.

Сальдо миграции сложилось положительным (+9 344) впервые за последние 10 лет.

По странам

Больше всего казахстанцев уехало на ПМЖ в Россию – 11 720 человек, но это меньше в 1,6 раза, чем в 2022 году.

Вторым по популярности направлением остается Германия – 2 283 (-9,7%).

Также казахстанцы уезжали в США – 452 человека (+32,5%), Польшу – 334 (-15,2%), Кыргызстан – 211 (+19,8%), Беларусь – 210 (-11,7%), Канаду – 114 (-11,6%) и Израиль – 39 (-3,1 раза).

Между тем в Казахстан переехали 11 707 человек из России (+два раза), Узбекистана – 6 545 (без изменений), Туркменистана – 1 168 (+1,9 раза), Кыргызстана – 1 028 (+46%), Китая – 981 (+2,3 раза), Таджикистана – 636 (+29,8%), Монголии – 655 (+2,3 раза).

По уровню образования

Среди покинувших Казахстан старше 15 лет высшее образование имеют 3 849 человек (-1,6 раза). Среднее профессиональное – 3 882 (-1,6 раза), общее среднее – 2 644 (-1,5 раза), основное среднее – 1 227 (-1,6 раза).

А среди прибывших в страну высшее образование у 7 638 человек (+1,9 раза), среднее профессиональное – 4 570, общее среднее – 8 146 (+1,5 раза), основное среднее – 4 070 (+21,1%).

По специальностям

Из страны в основном уезжали кадры с техническими специальностями – 2 254 человека (-1,8 раза), с экономическими – 1 086 (-1,8 раза), педагогическими – 794 (-1,5 раза), медицинскими – 429 (-1,5 раза).

А вот в страну переехали 3 458 человек с техническими специальностями (+1,7 раза), экономическими – 1 867 (+1,9 раза), педагогическими – 1 018 (+1,6 раза), медицинскими – 608 (+1,6 раза), юридическими – 536 (+2,1 раза).


Источник: lsm.kz
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