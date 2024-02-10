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Автора рассылки с угрозами ищет полиция Караганды

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 18:37
Автора рассылки с угрозами ищет полиция Караганды
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Автора пугающей рассылки в Караганде ищет полиция, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Караганде полицейские ищут автора Telegram-канала, который заявил о массовой расправе над учениками в школах города. Канал был создан 9 февраля. Его автор стал публиковать сообщения о массовых расправах в школах, чем нешуточно напугал горожан. Пользователи сети стали пересылать друг другу тревожные сообщения.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что совместно с компетентными органами ведут поиск авторов тревожных сообщений.

"Ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них", - сообщили в пресс-службе.


Также в ведомстве добавили, что аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов соседнего государства и Казахстана. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения.

"Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - заверили в ведомстве.


Напомним, рассылка о готовящихся террористических актах в павлодарских школах 5 февраля напугала родителей. Почти 22 тысячи детей в этот день не пошли в школу.

25 января жители Актобе получили рассылку о якобы планирующихся массовых убийствах в школах города. Сообщение распространяли из анонимного Telegram-канала. Автор фейкового сообщения написал, что целый год готовился устроить массовые убийства в школах Актобе, и запугал датой - 26 января 2024 года.


Источник: Tengrinews.kz
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