Автора рассылки с угрозами ищет полиция Караганды

"Ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них", - сообщили в пресс-службе.

"Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - заверили в ведомстве.

Автора пугающей рассылки в Караганде ищет полиция, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Караганде полицейские ищут автора Telegram-канала, который заявил о массовой расправе над учениками в школах города. Канал был создан 9 февраля. Его автор стал публиковать сообщения о массовых расправах в школах, чем нешуточно напугал горожан. Пользователи сети стали пересылать друг другу тревожные сообщения.В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что совместно с компетентными органами ведут поиск авторов тревожных сообщений.Также в ведомстве добавили, что аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов соседнего государства и Казахстана. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения.Напомним, рассылка о готовящихся террористических актах в павлодарских школах 5 февраля напугала родителей. Почти 22 тысячи детей в этот день не пошли в школу.25 января жители Актобе получили рассылку о якобы планирующихся массовых убийствах в школах города. Сообщение распространяли из анонимного Telegram-канала. Автор фейкового сообщения написал, что целый год готовился устроить массовые убийства в школах Актобе, и запугал датой - 26 января 2024 года.