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Умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:38
Умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов
Пресс-служба МИД РК
Астана. 10 февраля. КазТАГ – На 63-м году жизни умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«На 63-ем году жизни скоропостижно скончался государственный деятель, видный казахстанский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Аскар Ахметович Мусинов. В течение многолетней дипломатической карьеры он блестяще представлял и отстаивал интересы Казахстана на всех курируемых участках работы в центральном аппарате МИД загранучреждениях РК, демонстрируя глубокие знания и способность профессионально решать поставленные задачи. В должности ответственного секретаря МИД и заместителя министра иностранных дел внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Ближнего Востока и Африканского континента, развитие консульской службы и государственного протокола», - говорится в сообщении в субботу.


Как уточнили в МИДе, в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике профессионально продвигал и защищал интересы Республики Казахстан. Будучи Заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества и Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности верно служил делу международного мира и стабильности.

«В дипломатическом сообществе он был известен как истинный патриот своей Родины, дипломат высочайшего уровня и один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении. Руководство и коллектив министерства иностранных дел Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким Аскара Ахметовича. Светлый образ большого профессионала, доброго и отзывчивого друга, наставника, образцового семьянина, глубоко порядочного человека навсегда останется в нашей памяти», - добавили в МИДе.



Источник: kaztag.kz
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