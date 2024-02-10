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«Обозвал казахстанского судью чукчей»: В МИД РК прокомментировали скандал

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:53
«Обозвал казахстанского судью чукчей»: В МИД РК прокомментировали скандал
Кадр из видео
В министерстве иностранных дел Казахстана высказались о скандальном инциденте, связанным с российским тренером Дмитрием Кузнецовым, передает ИА «NewTimes.kz».

В МИД РК дали ответ на запрос от редакции Zakon.kz по поводу возможного запрета на въезд в Казахстан для российского футбольного тренера Дмитрия Кузнецова, грубо оскорбившего казахский народ.

В министерстве напомнили, что российское посольство ранее официально прокомментировало видео, на котором тренер Кузнецов допустил нецензурные высказывания и оскорбления на национальной почве в адрес казахского арбитра.

В посольстве заявили, что подобное поведение недопустимо, а позиция наставников команд российской Медиафутбольной лиги «не обладает официальным статусом».


На вопрос о том, будут ли Дмитрия Кузнецова добавлять в список лиц, которым ограничен въезд в Казахстан, в МИДе дали уклончивый ответ.

«Согласно мировой практике, каждое государство ведет списки персон «нон грата» либо иностранных граждан, которым запрещен въезд на их территорию. Казахстанская сторона также применяет этот опыт. При этом сообщаем, что подобные списки носят закрытый характер и не публикуются», — сообщили в МИД РК.


Напомним, тренер российской медиафутбольной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов допустил крайне грубые оскорбления в адрес арбитра на матче, проходившем в Костанае. Тренер российской футбольной команды обозвал казахстанского судью чукчей.

Пользователи Казнета, где появилось видео с матча, призвали запретить Кузнецову въезд в страну и привлечь его к ответственности.

К слову, посольство РФ осудило российского тренера, оскорбившего арбитра из Казахстана.


Источник: newtimes.kz
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