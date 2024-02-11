Казахстанский альпинист застрял на горе Эльбрус

Альпинист из Казахстана застрял на горе Эльбрус. Чтобы спуститься с высоты, ему и еще одному человеку потребовалась помощь спасателей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.



Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии. Согласно предварительной информации, у туристов обморожение конечностей.



Уточняется, что альпинисты застряли на высоте пять тысяч метров. На помощь им выдвинулись 9 человек и 2 единицы техники. В 23:34 поисково-спасательные работы завершились, альпинистам помогли спуститься до 3850 метров на станцию Гара-Баши, где они отказались от дальнейшей помощи.



Также сообщается, что группа состояла из казахстанского гида и россиянки.