Как получить 4 миллиона тенге от государства, рассказала министр

"Если раньше за новое произведение выплачивался гонорар, то теперь вместо него предусматривается выплата гранта. То есть при издании нового произведения писателей в объеме одного авторского листа будет включен механизм выплаты гранта в размере шести минимальных зарплат. В среднем за 160-страничную книгу предусматривается вознаграждение в размере более четырех миллионов тенге", - проинформировала министр на своей странице в Facebook.



"Права на издание и продажу книги остаются за автором. Если книга выйдет в свет в течение года и будет иметь хорошие показатели продаж в книжных магазинах, ее очередное издание и тираж возьмет на себя государство", - добавила Аида Балаева.

Министр культуры и информации Аида Балаева записала видеообращение, в котором рассказала о принимаемых мерах по усилению развития сферы книгоиздания. В частности, теперь вместо гонораров писателям в Казахстане собираются выплачивать гранты, передает Tengrinews.kz.Решение о выплате гранта принимает экспертная комиссия при министерстве.