На водителя скорой помощи напал мужчина в Щучинске: видео появилось в сети

"Сначала этот водитель другой машины припарковался неправильно, не хотел уступать дорогу. Бригада скорой помощи торопились на вызов. Место действия - Щучинск, заправка "Гелиос", 10 февраля 2024 года", - говорится в публикации.

"Департамент полиции Акмолинской области установил мужчину, нанесшего телесные повреждения водителю скорой помощи на АЗС в городе Щучинске. Начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента.

На водителя скорой помощи в Щучинске напал мужчина. Видео инцидента появилось в сети. Судя по кадрам, это произошло на одной из АЗС, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил очевидец, на водителя скорой помощи напали во время заправки санитарного транспорта.В полиции рассказали, что уже занимаются этим делом.Ранее похожий случай произошел в Караганде. 27 января там был избит водитель скорой помощи. По словам потерпевшего, незнакомцу не понравилось, что машина скорой стояла перед подъездом многоэтажного жилого дома, куда бригада медиков приехала на вызов. У избитого водителя диагностировали сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.Подозреваемый Нурболат Дакебаев подался в бега, но очень скоро его поймали и арестовали на два месяца. Сейчас идет следствие. За нападение Дакебаеву грозит до трех лет лишения свободы.