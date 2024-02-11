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На водителя скорой помощи напал мужчина в Щучинске: видео появилось в сети

Просмотров:565 Опубликовано: Сегодня, 17:10
На водителя скорой помощи напал мужчина в Щучинске: видео появилось в сети
Кадр из видео
На водителя скорой помощи в Щучинске напал мужчина. Видео инцидента появилось в сети. Судя по кадрам, это произошло на одной из АЗС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил очевидец, на водителя скорой помощи напали во время заправки санитарного транспорта.

"Сначала этот водитель другой машины припарковался неправильно, не хотел уступать дорогу. Бригада скорой помощи торопились на вызов. Место действия - Щучинск, заправка "Гелиос", 10 февраля 2024 года", - говорится в публикации.




В полиции рассказали, что уже занимаются этим делом.

"Департамент полиции Акмолинской области установил мужчину, нанесшего телесные повреждения водителю скорой помощи на АЗС в городе Щучинске. Начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента.


Ранее похожий случай произошел в Караганде. 27 января там был избит водитель скорой помощи. По словам потерпевшего, незнакомцу не понравилось, что машина скорой стояла перед подъездом многоэтажного жилого дома, куда бригада медиков приехала на вызов. У избитого водителя диагностировали сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

Подозреваемый Нурболат Дакебаев подался в бега, но очень скоро его поймали и арестовали на два месяца. Сейчас идет следствие. За нападение Дакебаеву грозит до трех лет лишения свободы.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 17:53
Носовая кость — парная, четырёхугольная, немного удлиненная и — несколько выпуклая спереди кость лицевой части черепа. Образует переднюю стенку скелета носа, формируя переносицу и верхнюю часть спинки носа.
медИцине. МедИк
 
-1
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Ирон (Посетители) Сегодня, 17:39
Интересны слова костей носа
Разве нос не хрящик?или что то новое в медецине
 
 

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