В Казахстане стали меньше жениться

Годовое снижение наблюдается во всех областях, кроме Улытауской. В самом редконаселенном регионе число браков увеличилось на 57, до 1500, но из-за незначительной величины прироста на общий показатель это не повлияло.

По данным бюро, в 2023 году уменьшилось и число родившихся. Нынешний результат – 388 тысяч человек (минус 15,9 тысячи). Это минимум за 10 лет.

В Казахстане число новых браков установило годовой антирекорд. В 2023 году казахстанцы заключили 120,9 тысячи браков. К предыдущему году это меньше почти на 6%, или на 7500. Сейчас показатель находится на минимуме за 19 лет, сообщает Первое кредитное бюро.Самый густонаселенный регион – Туркестанская область – сыграл прямо противоположную роль. Число новых браков тут сократилось на 1500, до 11 800. И это заметно сказалось на конечном результате – 20% от общего снижения.Ощутимую негативную динамику показали и другие южные регионы, прежде всего Алматинская область – 10 100 браков (минус 600).