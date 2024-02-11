Правила изъятия средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий хотят изменить в Казахстане

«В связи с повышением порогов минимальной достаточности сумма ЕПВ будет значительно сокращена. Предлагаемые изменения предоставляют возможность гражданам использовать свои пенсионные накопления (ЕПВ), ранее пополненные на вклады в жилищные строительные сбережения, на цели улучшения жилищных условий по любым целям, предусмотренным правилами», - сказано в обосновании к указанной поправке.

«Регламентирован порядок возврата ЕПВ в ЕНПФ в случае смерти вкладчика. Согласно пункту 2 статьи 8 закона РК «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» выплата вкладчику договорной суммы производится не ранее чем через три года после вступления в силу договора о жилищных строительных сбережениях. При этом, предусмотренный правилами срок подтверждения целевого назначения ЕПВ недостаточный для получения жилищного займа, что создает риск возникновения массового недовольства вкладчиков. Предлагается увеличить срок хранения денежных средств до восьми лет, для накопления достаточной суммы получателями для оформления жилищного займа», - добавили разработчики в обосновании к поправкам.

Астана. 10 февраля. КазТАГ – Правила изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий хотят изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.«В правилах использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан: подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции; «3) пополнения вклада в жилищные строительные сбережения (в том числе для дальнейшего накопления) на цели, определенные настоящими правилами. При этом начисление или возврат ставки вознаграждения и премии государства, осуществляется согласно законодательству о жилищных строительных сбережениях», - говорится в проекте приказа министерства промышленности и строительства.Согласно обоснованию, на сегодняшний день для использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) ранее пополненных на вклады ЖСС (за исключением получения займа в «Отбасы банк»), получателю необходимо вернуть ЕПВ на счет в ЕНПФ и запустить новую заявку на получение ЕПВ.Также, по словам разработчиков, «в настоящее время не все банки второго уровня могут предоставить информацию о собственнике жилища в рамках выданных ипотечных займов, учитывая, что при предоставлении займа в обременение могло быть предоставлено иное имущество заемщика/залогодателя», «соответственно, информация по приобретенному жилищу не отражается ни в договоре залога, ни в договоре банковского займа, ни в автоматизированной информационной системе банка, выдавшего ипотечный заем».«Вместе с тем у уполномоченного оператора («Отбасы банк») отсутствует возможность проверки владельца жилища по выданным займам банков второго уровня, при использовании получателями/заявителями средств ЕПВ. Предлагаемые изменения позволят гражданам использовать уступленные им средства ЕПВ на погашение своих ипотечных займов, в рамках которых собственником приобретенного жилища является третье лицо (супруг(-а), близкий родственник)», - отмечается в обосновании к еще одному изменению.Кроме того, отмечено, что:- в связи с повышением порогов минимальной достаточности, удорожанием жилья на рынке недвижимости предлагается дать возможность гражданам использовать ЕПВ на улучшение жилищных условий со своего спец счета после возврата со вклада ЖСС;- предлагается предоставить возможность уступки вкладов ЖСС (пополненных ЕПВ) между супругами (в соответсвии с Законом о браке (супружестве) и семье). Исключается требование по возврату ЕПВ в ЕНПФ при отчуждении прав по договору долевого участия в связи с невозможностью отследить факт отчуждения прав по договору о долевом участии в жилищном строительстве;- исключается требование возврата средств ЕПВ в ЕНПФ вкладчиков при полной утрате трудоспособности.Напомним, 1 сентября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям. 23 декабря 2020 года пакет соответствующих поправок был одобрен в парламенте и передан на подпись президенту. 2 января 2021 года Токаев подписал соответствующий закон об изъятии части пенсий.