До 40 градусов и выше. Предстоящее лето будет еще жарче - МЧС

"По данным "Казгидромета", средняя температура в летний период составит 19-23 градуса и будет доходить до 40 градусов и выше. В прошлом году повышение температуры, которая в отдельные дни доходила до 40-44 градусов, способствовало риску возникновения пожаров. Например, в Семее", - отметил Сыздыков.

"Алгоритм предусматривает, что как государственная лесная охрана, так и сотрудники Минсельхоза оценят ситуацию и примут решение о привлечении дополнительных сил в случае лесного пожара. Кроме того, алгоритм регламентирует вопрос мобилизации авиации и подразделений Минобороны, МВД и Комитета национальной безопасности, а также эшелонированных пошаговых действий при осложнении ситуации", - рассказал Нысанбаев.

"Кроме того, разработаны изменения в принципы пожарной безопасности в лесах в части уточнения требований к физическим и юридическим лицам при использовании лесных ресурсов и посещении лесного фонда", - добавил министр.

Предстоящее лето будет еще более жарким, чем лето 2023 года. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент Tengrinews.kz.Такой прогноз от синоптиков вице-министр озвучил сегодня во время правительственного часа в Мажилисе.Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев добавил, что в целях усиления системы предотвращения и ликвидации природных пожаров совместным приказом Минэкологии и МЧС утвержден алгоритм взаимодействия уполномоченных органов и организаций при ликвидации природных пожаров.По словам чиновника, для повышения уровня знаний и практических навыков по тушению лесных пожаров госорганы утвердили программы подготовки сотрудников государственной лесной охраны и лесного хозяйства на базе Академии гражданской защиты.