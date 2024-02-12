За лотерейными выигрышами на 130 миллионов тенге никто не пришел в Казахстане

"Однако мы не часто слышим про выигрыши наших граждан, поскольку большинство победителей лотереи желают оставаться инкогнито, не дают интервью, отказываются от фотосессий и всячески избегают публичности, угрожая судом в случае разглашения суммы выигрыша и их личных данных. Были случаи, когда люди приходили за выигрышами в масках и очках по понятным причинам - опасаются за свою жизнь. Кто-то начинает просить в долг, "обмыть" победу тоем", - отметил Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК.

"По каждой такой жалобе мы индивидуально разбираемся совместно с оператором и в рамках закона стараемся решить частный вопрос в медиативном порядке. За 2023 год таких жалоб было 36", - добавил Тулебаев.

Сколько денег выиграли казахстанцы в лотерею в 2023 году? Об этом рассказали в Министерстве туризма и спорта, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил вице-министр Мирас Тулебаев, по итогам прошлого года призовой фонд всех лотерейных продуктов, то есть сумма начисленных выигрышей, составил 305 миллиардов тенге. При этом общий оборот лотерейных операторов достиг отметки в 356 миллиардов.Чиновник также добавил, что большинство победителей лотереи, почти 90 процентов, предпочитают оставаться инкогнито и не дают интервью.В случае же с проигравшими, по его словам, ситуация в корне другая: идет массовая информационная атака на оператора лотереи и жалобы в министерство.Все невостребованные выигрыши, за которыми в течение полугода так и не пришли победители, зачисляются в доход госбюджета. На сегодня эта сумма превышает 130 миллионов тенге.