Депутат - новому премьеру: Пусть ваши министры подготовленные приходят

"Мы не видим взаимодействия между министерствами: одно министерство дает один доклад, у второго министерства - другой доклад. То есть нет взаимодействия, это налицо. Я хочу сказать, что здесь не проведена необходимая аналитическая работа. Например, по пожарам, которые произошли, они предоставили информацию, что примерно 500 случаев было из-за молний. В целом статистически в мире, такое ощущение, что пожары, произошедшие из-за молний, больше случались в Казахстане", - заявил Абенов.

"Некоторые депутаты, как и я, недовольны уровнем подготовки сегодняшних докладов. Когда новое правительство формировали, Президент дал поручение: конкретные действия, активные, реформаторские, должны быть. Вопрос обеспечения вертолетами уже несколько лет обсуждают в СМИ, как два мощных вертолета были куплены Казахстаном, сейчас неизвестно, где они находятся, на пожарах они не были задействованы. Когда успеем подготовиться? Когда обучим кадры? Тоже ответов нет", - продолжил мажилисмен.

"Из пустого в порожнее поговорили, красивые отчеты послушали, так сейчас и разойдемся. Летом, когда снова будут пожары, с кого будем спрашивать? В этом отношении, конечно, я бы хотел обратиться к премьер-министру новому. Если в Парламент направляете своих министров, пусть они приходят подготовленными хотя бы. Приходите с готовым решением, чтобы мы поддержали и не тратили время", - добавил депутат.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов раскритиковал двух министров и обратился к новому премьер-министру Олжасу Бектенову, передает корреспондент Tengrinews.kz.На правительственном часе, посвященном профилактике лесных пожаров и борьбе с ними, депутат Мажилиса Мурат Абенов выразил недовольство в отношении Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства экологии и природных ресурсов.Депутат остался недоволен и отсутствием на правительственном часе нового министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова.Абенов также считает недопустимым отсутствие интернета на территории резервата "Семей орманы". В заключение депутат заявил, что министрам следует приходить в Парламент с готовыми предложениям.