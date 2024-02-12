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“Люблю природу русскую”: содержание стихов в казахстанском учебнике возмутило Казнет

Просмотров:1166 Опубликовано: Сегодня, 18:24
“Люблю природу русскую”: содержание стихов в казахстанском учебнике возмутило Казнет
Фото: facebook.com/ZhannaChernova
Пользовательница сети пожаловалась на содержание стихотворений в учебнике по предмету “Литературное чтение” для четвертого класса, передает Liter.kz.

Жанна Чернова опубликовала два поста в Facebook. В первом она приводит стихотворение “О защите природы” автора А. Ершова.

“Люблю природу русскую”: содержание стихов в казахстанском учебнике возмутило Казнет


- Очередная партия бездарных стишков в учебнике литературы четвертого класса. Где были глаза составителей? Тут весь набор: от стилистических и грамматических ошибок до совковых понятий. Наказать вредителей, учить любить природу, беречь ее ото всех... Береги природу, мать твою! И вообще, почему в казахстанском учебнике заставляют любить природу русскую? У нас своей нет? – пишет автор поста.


Пользовательница добавила, что нашла данные о поэте на ресурсе Stihi.ru.

Во втором посте пользовательниа сети сообщила, что обнаружила еще три стиха в том же учебнике от неизвестных авторов с того же портала.

Автор обратилась с вопросами о содержании учебников для казахстанских школьников к издательству "Алматыкiтап" и Министерству просвещения РК.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
 master_kz (Посетители) Сегодня, 20:32
У нас своей нет?

Она может у дохлых лебедей спросить о природе.
 
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  • fox1167
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:46
А мне нравится природа Бразилии, ну и что?
Разве при этом нельзя любить и природу Казахстана?
Лучше бы это Жанна лечилась от русофобии.
 
 

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