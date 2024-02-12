“Люблю природу русскую”: содержание стихов в казахстанском учебнике возмутило Казнет

- Очередная партия бездарных стишков в учебнике литературы четвертого класса. Где были глаза составителей? Тут весь набор: от стилистических и грамматических ошибок до совковых понятий. Наказать вредителей, учить любить природу, беречь ее ото всех... Береги природу, мать твою! И вообще, почему в казахстанском учебнике заставляют любить природу русскую? У нас своей нет? – пишет автор поста.

Пользовательница сети пожаловалась на содержание стихотворений в учебнике по предмету “Литературное чтение” для четвертого класса, передает Liter.kz.Жанна Чернова опубликовала два поста в Facebook. В первом она приводит стихотворение “О защите природы” автора А. Ершова.Пользовательница добавила, что нашла данные о поэте на ресурсе Stihi.ru.Во втором посте пользовательниа сети сообщила, что обнаружила еще три стиха в том же учебнике от неизвестных авторов с того же портала.Автор обратилась с вопросами о содержании учебников для казахстанских школьников к издательству "Алматыкiтап" и Министерству просвещения РК.