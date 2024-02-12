Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Февраля
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.72 KZT
  • €1 = 481.03 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане остаются не более 80 тысяч россиян, въехавших в 2022 году

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 20:18
В Казахстане остаются не более 80 тысяч россиян, въехавших в 2022 году
Фото: golos-naroda.kz
Генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев заявил, что к концу декабря 2023 года в Казахстане остались не более 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в 2022 году после начала мобилизации в России, передает «Голос народа» со ссылкой на ТАСС.

«По оценочным данным компетентных органов Республики Казахстан, после начала мобилизации в России в Казахстан въехали около 400 тыс. россиян, из которых на конец декабря 2023 года в стране оставались около 50-80 тыс.», - указал дипломат в интервью агентству.


Тураев отметил, что «отток россиян свидетельствует о существовании у них определенных трудностей: это и требование ряда организаций к знанию казахского языка при приеме на работу, ужесточение миграционного режима в части обязательного оформления РВП после 90 дней пребывания, и взлет цен на недвижимость в последние два года».

По оценке генконсула, вначале россияне переезжали в Казахстан «во многом на эмоциях».

«Выбор Казахстана был связан с безвизовым режимом, отсутствием языкового барьера, развитыми цифровыми коммуникациями, льготным налогообложением и относительно недорогой стоимостью проживания. Для семей с детьми важным фактором стало и наличие школ с обучением на русском языке и схожей школьной программой», - отметил дипломат.


Источник: golos-naroda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика