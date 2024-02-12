Вынашиваю чужого ребенка: сколько зарабатывают суррогатные матери в Казахстане?

«Деньги могут помочь мне, но еще больше радости доставляет мне мысль о том, что я дарю кому-то чудо. Это не просто взяла деньги и отдала ребенка, это гораздо больше», - делится чувствами сурмама.

Все денежные вопросы обычно прописываются в договоре, но примерно суммы такие:



- Ежемесячный платеж: 200 000 – 300 000 тенге (в зависимости от договоренности),



- Гонорар за роды: от 5 до 10 млн. тенге,



- Сумка в роддом: от 50 000 тенге,



- Одежда для беременных (с 21 недели беременности): от 50 000 тенге,



- Период восстановления (2 месяца после родов): 500 000 – 600 000 тенге.

«С мужем у нас тогда были проблемы в отношениях. Мы планировали развестись, но потом сошлись, все нормально. Он не был против, потому что у нас еще есть некоторые долги, которые нужно выплатить. Дети тоже хорошо отнеслись. Старшему ребенку я объяснила, он все понимает, знает, что ребеночка мы отдадим родителям, что его мама не может этого ребеночка выносить, и он пока у нас поживет в моем животике. А я просто как няня буду. Ну, у меня сын очень спокоен в этом плане. Он мне помогает, носит продукты с магазина. А младший еще пока ничего не понимает», - рассказывает героиня.

Число бесплодных пар в Казахстане растет ежегодно. Согласно статистике, в 2021 году на учет с таким диагнозом поставили 21,4 тыс. человек. Кому-то может помочь ЭКО, которое в Казахстане входит в перечень ОСМС. Однако, бывают случаи, когда помочь может только вынашивание ребенка другим человеком или как это называется в медицине – суррогатное материнство. Но за радость родительства в этом случае придется выложить немалую сумму. Редакция «Голоса народа» побеседовала с сурмамой и узнала, почему женщины решаются на такой шаг и сколько за это получают.К суррогатным матерям есть ряд требований: возраст от двадцати до тридцати пяти лет, хорошее физическое, психическое и репродуктивное здоровье, а также иметь собственного здорового ребенка. Договоры между биологическими родителями и сурмамой заключаются в агентствах, которые следят за соблюдением все норм.Для нашей героини этот выбор стал результатом финансовых трудностей. На момент принятия решения женщина находилась на грани развода и рассчитывала, что заработанные средства помогут ей.«Но это нелегкие деньги. Это 9 месяцев с ребенком под сердцем, с тяжелым токсикозом, большим животом, болями в спине и прочими трудностями. Тот, кто считает, что это легкие деньги, просто глуп».Помимо финансовых соображений, женщина также хотела помочь кому-либо осуществить мечту о ребенке.Кроме того, «заказчики» оплачивают наблюдение в клинике, дорогу в медучреждение, витамины и прочее, но эти расходы также варьируются в зависимости от договоренности между сторонами.Как отнеслись родственникиКак отмечает женщина, реакция ее близких на это решение была неоднозначной. Ее свекровь, человек старой закалки, изначально идею не приняла, но со временем ситуация улучшилась.Как отмечает будущая мать, она легко отдаст ребенка.«Я такой хладнокровный человек, то есть, я не любитель чужих детей, мне своих двоих достаточно. Этот ребенок генетически принадлежит только биологическим родителям. Это не мой ребенок, я просто няня до рождения».Женщина отмечает, что даже с настоящими родителями ребенка общается нечасто; иногда они спрашивают ее о состоянии здоровья и все. С самим ребенком после рождения она не планирует поддерживать связь, и, скорее всего, биородители будут против.