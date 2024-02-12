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В овощном магазине Алматы устроили стрельбу

Просмотров:332 Опубликовано: Вчера, 21:49
В овощном магазине Алматы устроили стрельбу
Фото из открытых источников
В Сети распространяется видео, на котором мужчина устроил стрельбу в овощном магазине Алматы, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как мужчина в серой куртке зашел в магазин и начал хаотично стрелять. Один человек был ранен. Кадры появились сегодня в Telegram-канале EGOV.PRESS.

В ДП Алматы Zakon.kz сообщили, что подозреваемый задержан и взят под стражу.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что уголовное дело, возбужденное по факту хулиганства, с учетом данных первичных следственных мероприятий, на следующий день Следственным управлением ДП переквалифицировано на покушение на убийство", – прокомментировали в полиции.


Также в ведомстве отметили, что вещественное доказательство изъято. Назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства ДП.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Когда патрульные приехали на место происшествия, они обнаружили тело убитого. Подозреваемый в убийстве задержан.


Источник: zakon.kz
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