Стало известно, какая компания будет создавать суперкомпьютер в Казахстане

"Проект планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем центре обработки данных "НИТ" (оператор электронного правительства), а второй - строительство нового центра обработки данных с размещением большого количества вычислительных мощностей", - отметили в ведомстве.

"Министерством организована совместная работа с Назарбаев Университетом, фондом "Тіл-Қазына" и другими институтами ведется работа по подготовке к созданию Kazakh LLM для широкого применения искусственного интеллекта в отраслях экономики и электронного правительства, а также разработке механизма предоставления доступа к вычислительным мощностям стартапам, институтам и исследовательским центрам Казахстана", - сообщает ведомство.

Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI о создании суперкомпьютера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития.В министерстве считают, что запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран.Соглашение подписали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, АО "Самрук-Казына" и Presight AI. В документе прописаны основные условия по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства соответствующего Центра обработки данных (ЦОД).Ранее Багдат Мусин подчеркнул важность создания своего национального LLM (большая языковая модель) для возможности внедрения ИИ во все сферы экономики, а также в электронное правительство.На рынке появился ряд стартапов и зрелых компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта, считают в МЦРИАП.Штаб-квартира Presight AI находится в Абу-Даби, ОАЭ. Компания занимается работой с большими данными (big data), аналитикой и искусственным интеллектом для обслуживания различных секторов экономики.Напомним, в ходе расширенного заседания правительства на прошлой неделе Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера.