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Стало известно, какая компания будет создавать суперкомпьютер в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:41
Стало известно, какая компания будет создавать суперкомпьютер в Казахстане
Фото пресс-служба МЦРИАП РК Фото пресс-служба МЦРИАП РК
Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI о создании суперкомпьютера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития.

В министерстве считают, что запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран.

Соглашение подписали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, АО "Самрук-Казына" и Presight AI. В документе прописаны основные условия по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства соответствующего Центра обработки данных (ЦОД).

"Проект планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем центре обработки данных "НИТ" (оператор электронного правительства), а второй - строительство нового центра обработки данных с размещением большого количества вычислительных мощностей", - отметили в ведомстве.


Ранее Багдат Мусин подчеркнул важность создания своего национального LLM (большая языковая модель) для возможности внедрения ИИ во все сферы экономики, а также в электронное правительство.

"Министерством организована совместная работа с Назарбаев Университетом, фондом "Тіл-Қазына" и другими институтами ведется работа по подготовке к созданию Kazakh LLM для широкого применения искусственного интеллекта в отраслях экономики и электронного правительства, а также разработке механизма предоставления доступа к вычислительным мощностям стартапам, институтам и исследовательским центрам Казахстана", - сообщает ведомство.


На рынке появился ряд стартапов и зрелых компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта, считают в МЦРИАП.

Штаб-квартира Presight AI находится в Абу-Даби, ОАЭ. Компания занимается работой с большими данными (big data), аналитикой и искусственным интеллектом для обслуживания различных секторов экономики.

Напомним, в ходе расширенного заседания правительства на прошлой неделе Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера.


Источник: Tengrinews.kz
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