Массовое ДТП с участием автобусов произошло в Алматы

"Сегодня, 13 февраля, около 09:00 водитель автобуса 54-го маршрута, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом 133-го маршрута, а также автомашиной марки Nexia. Тем временем 133-й автобус по инерции столкнулся с автобусом 88-го маршрута, что следовал попутно", - сообщили в департаменте полиции.

Три автобуса и один легковой автомобиль столкнулись в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Массовое ДТП произошло на проспекте Райымбека. Сообщается, что есть пострадавшие.Пострадавшим оказана медицинская помощь. Три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам. Факт ДТП расследуется сотрудниками управления полиции Медеуского района. Другие обстоятельства устанавливаются.Напомним, в декабре 2023 года в Алматы автобус въехал в толпу людей на остановке возле городской больницы № 7. Пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину. Она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус наехал на людей возле остановки, а также столкнулся с четырьмя автомобилями. Три человека погибли. Четверо получили телесные повреждения, их госпитализировали.