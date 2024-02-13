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Массовое ДТП с участием автобусов произошло в Алматы

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Массовое ДТП с участием автобусов произошло в Алматы
Кадр из видео
Три автобуса и один легковой автомобиль столкнулись в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Массовое ДТП произошло на проспекте Райымбека. Сообщается, что есть пострадавшие.





"Сегодня, 13 февраля, около 09:00 водитель автобуса 54-го маршрута, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом 133-го маршрута, а также автомашиной марки Nexia. Тем временем 133-й автобус по инерции столкнулся с автобусом 88-го маршрута, что следовал попутно", - сообщили в департаменте полиции.


Пострадавшим оказана медицинская помощь. Три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам. Факт ДТП расследуется сотрудниками управления полиции Медеуского района. Другие обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в декабре 2023 года в Алматы автобус въехал в толпу людей на остановке возле городской больницы № 7. Пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину. Она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус наехал на людей возле остановки, а также столкнулся с четырьмя автомобилями. Три человека погибли. Четверо получили телесные повреждения, их госпитализировали.


Источник: Tengrinews.kz
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