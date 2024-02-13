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Повышения НДС в Казахстане не будет - премьер Бектенов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Повышения НДС в Казахстане не будет - премьер Бектенов
Фото из открытых источников
Повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет. Об этом сегодня заявил премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время заседания правительства премьер-министр поручил министерствам нацэкономики и финансов обеспечить качественное планирование как расходных, так и доходных частей республиканского бюджета.

"По поручению Главы государства повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет. Министерствам нацэкономики и финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходных, так и доходных частей республиканского бюджета. Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, в первую очередь - за счет цифровизации. Наряду с этим нужно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов бюджета", - сказал Бектенов.


Источник: Tengrinews.kz
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